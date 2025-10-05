رئيس هيئة الدواء يبحث توطين إنتاج وسائل تنظيم الأسرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر (UNFPA)، برئاسة إيف ساسنراث، ممثل الصندوق، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال دعم وتوطين إنتاج وسائل تنظيم الأسرة.

دعم القدرات الوطنية في مجال التصنيع الدوائي

استعرض الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز الشراكة بما يضمن دعم القدرات الوطنية في مجال التصنيع الدوائي، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، في إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تضع ملف الصحة الإنجابية ضمن أولوياتها، وتسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق الاكتفاء المحلي من وسائل تنظيم الأسرة، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي ودعم الجهود الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق بصحة المرأة والأسرة.

وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على فتح قنوات تعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، أشاد إيف ساسنراث بجهود هيئة الدواء في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا حرص الصندوق على تقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان وصول خدمات الصحة الإنجابية إلى مختلف الفئات، بما يحقق رؤيته في تعزيز مستقبل أكثر صحة وجودة للمرأة المصرية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، د. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية، أ.د. حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د. ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، د. حمادة جمال، معاون رئيس الهيئة لشئون تحديث وتطوير أنظمة المستحضرات الطبية ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية، ومن خارج الهيئة السيدة جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان ورئيسة البرامج، جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالبنك الأوروبي للاستثمار.

تعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتوطين الصناعات الدوائية الحيوية

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتوطين الصناعات الدوائية الحيوية، وضمان توافر المستحضرات الطبية الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق الأمن الدوائي المصري، ويسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز جودة الحياة للمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.