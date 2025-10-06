الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتفقد سير العمل بمستشفيات المنصورة

نائب وزير الصحة يتفقد
نائب وزير الصحة يتفقد سير العمل بمستشفيات المنصورة

 اختتم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولته التفقدية للمنشآت الطبية بمحافظة الدقهلية، بزيارة ميدانية شملت مستشفى المنصورة الدولي والمنصورة التخصصي، إلى جانب المعهد الفني الصحي بالمنصورة، حيث تهدف الجولة إلى متابعة سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية، في إطار تعزيز كفاءة الخدمات الطبية والتعليمية.

 

رفع كفاءة المنشآت الصحية

 وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة المنشآت الصحية، وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

 

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تابع تفاصيل مستشفى المنصورة الدولي، الذي يضم طاقة استيعابية تصل إلى 350 سريرًا، موزعة على 71 سريرًا للرعاية المركزة، و50 سريرًا للرعاية المتوسطة، و35 حضانة، و45 سريرًا للطوارئ، و15 غرفة عمليات، و70 سريرًا للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 23 عيادة خارجية.

 

الاستماع إلى آراء المرضى حول الخدمات المقدمة

 خلال الجولة، تابع نائب الوزير الأقسام الداخلية والرعاية المركزة والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما زار أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي، وفي خطوة تعكس التفاعل المباشر مع المستفيدين، حرص على الاستماع إلى آراء المرضى حول الخدمات المقدمة، حيث أشاد المرضى بجودتها وتوافر الأدوية اللازمة.


كما استجاب نائب الوزير فورًا لشكوى أسرة طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه بسرعة حل المشكلة وتقديم رعاية طبية متكاملة لهما في المستشفى.

استكمل نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى المنصورة التخصصي، حيث ركزت الزيارة على أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمناظير، والقسطرة، وفي أقسام الرعاية المركزة، أكد على أهمية المتابعة الدقيقة لحالات المرضى، واستمع إلى شرح مفصل من الأطباء حول تطورات حالاتهم وخطط العلاج والمتابعة، لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية، كما تابع مخزن الرعاية المركزة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الكافية.

 

تطوير المعهد الفني الصحي

 في المحطة الأخيرة، زار نائب الوزير المعهد الفني الصحي بالمنصورة، حيث ناقش مع إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس سبل تحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع أحدث المستجدات في المجالات الطبية والصحية، كما استعرض خطط تطوير البنية التحتية والتجهيزات التعليمية، بما في ذلك تحديث المعامل وقاعات التدريب.
وشدد نائب الوزير على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، من خلال تزويد القاعات بأجهزة تكييف، ومراجعة الأحمال الكهربائية لضمان الكفاءة والسلامة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لرفع جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة

نائب وزير الصحة يتفقد وحدة البدالة الصحية ويوجه بالتحقيق مع المتغيبين


رافق نائب الوزير خلال الجولة كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياجات الخاصة الاستقبال والطوارئ الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المعهد الفني الصحي بمحافظة الدقهلية دكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان نائب وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

معهد التغذية يحذر الأمهات من إهمال وجبة الإفطار للأطفال: مفتاح النشاط والتركيز

لا يهدد القلب فقط، علماء يحذرون من تجاهل مقاومة الأنسولين

بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة

الصحة تصدر ضوابط محدثة لاستيراد قرنيات العيون لضمان أعلى معايير الجودة والأمان

نائب وزير الصحة يتفقد وحدة البدالة الصحية ويوجه بالتحقيق مع المتغيبين

وزير الصحة يعلن إطلاق دليل عمل لسلامة المرضى في أقسام حديثي الولادة

رئيس هيئة الدواء يبحث توطين إنتاج وسائل تنظيم الأسرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

الأكثر قراءة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

السيسي: التجربة المصرية مع إسرائيل أسست لسلام عادل رسخ الاستقرار

توافد عدد من محبي مبارك على مقبرته في ذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

إحدى محبي مبارك من أمام ضريحه: "مش بنام لما باجي للريس" (فيديو)

السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads