تحدي فرسان على أصوله، "مرماح الخيول" عيد أهالي قنا احتفالا بالمولد النبوي الشريف

تشهد مدينة دندرة بمحافظة قنا في صعيد مصر كل عام بواحدة من أعرق الاحتفالات الشعبية، حيث يُقام احتفال "المرماح" الذي يُعد من أهم المظاهر الفلكلورية التي توارثتها الأجيال عبر قرون طويلة، ليجسد عمق الارتباط الروحي والوجداني بين أهالي الصعيد وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

جذور تاريخية ضاربة في القدم

يعود تاريخ المرماح في دندرة إلى عدة قرون مضت، حيث بدأ هذا التقليد كوسيلة للتعبير عن الفرحة بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويرتبط المرماح بشكل وثيق بالطرق الصوفية المنتشرة في صعيد مصر، وخاصة الطريقة الشاذلية والبرهامية التي كان لها دور كبير في إحياء هذه المناسبة الدينية.

تشير المصادر التاريخية إلى أن المرماح كان يُقام في البداية أمام الأضرحة والمساجد الكبرى، ثم انتشر ليصبح ظاهرة شعبية عامة يشارك فيها جميع أبناء المدينة والقرى المحيطة بها.

ما المرماح؟

المرماح هو احتفال شعبي يتضمن عروضًا فلكلورية متنوعة، أبرزها استعراضات الخيل والفرسان الذين يرتدون الأزياء التقليدية ويحملون الأعلام والرايات الخضراء والبيضاء، رمزًا للإسلام وحب النبي.

كما يتضمن الاحتفال إنشاد المدائح النبوية والموشحات الدينية التي تُمجد الرسول الكريم وتحكي سيرته العطرة.

مظاهر الاحتفال

الاستعراضات الفروسية

تُعد استعراضات الفروسية قلب المرماح، حيث يتبارى الفرسان في عروض مذهلة تظهر مهاراتهم في ركوب الخيل والتحكم فيها، ويقومون بحركات بهلوانية وألعاب الفروسية التقليدية التي تثير حماس الجماهير المحتشدة.

وتزين الخيول بأجمل الحلي والزينات، وتُعلق عليها الأجراس التي تصدر أصواتًا موسيقية تضفي جوًا احتفاليًا مميزًا.

المدائح النبوية

تنتشر حلقات الذكر وإنشاد المدائح النبوية في كل أرجاء المدينة، حيث تجتمع الفرق الصوفية لإحياء ليالي المولد بالإنشاد الديني الذي يعكس عمق العشق النبوي في قلوب المصريين. من أشهر المدائح التي تُنشد: "طلع البدر علينا"، "يا طيبة"، و"مولاي إني ببابك".

البعد الاجتماعي والثقافي

يمثل المرماح فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، حيث يجتمع الناس من مختلف القرى والمدن المجاورة للمشاركة في الاحتفال، مما يخلق حالة من التآلف والمحبة. كما أن هذا التقليد يساهم في نقل القيم والعادات من جيل إلى آخر، مما يحافظ على الهوية الثقافية للمنطقة.

التحديات المعاصرة

رغم عراقة هذا التقليد، إلا أنه يواجه بعض التحديات في العصر الحديث، منها تراجع الاهتمام من قبل الأجيال الشابة، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر على استمرارية هذه الاحتفالات بنفس الزخم التقليدي. كما أن هناك حاجة لدعم رسمي أكبر للحفاظ على هذا التراث وتوثيقه.

جهود الحفاظ على التراث

تبذل جهود من قبل الجمعيات الأهلية ومراكز التراث الشعبي لتوثيق المرماح والاحتفالات المرتبطة بالمولد النبوي في دندرة، من خلال التسجيلات المرئية والصوتية، وإقامة الندوات التثقيفية التي تعرّف الأجيال الجديدة بأهمية هذا التراث وضرورة المحافظة عليه.

الأثر السياحي

أصبح المرماح في دندرة يجذب اهتمام الباحثين والسياح المهتمين بالفولكلور المصري، حيث يمثل نموذجًا حيًّا للتراث الشعبي الأصيل. وقد ساهم هذا في تنشيط السياحة الثقافية في المنطقة، خاصة مع وجود معبد دندرة الفرعوني الشهير الذي يعد من أهم المعالم الأثرية في قنا.

ويبقى المرماح في دندرة شاهدًا حيًّا على عمق الارتباط الروحي بين المصريين والنبي الكريم، وتعبيرًا صادقًا عن الفرحة بمولده الشريف. هذا التقليد العريق الذي صمد عبر القرون يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية لضمان استمراريته كجزء من الذاكرة الجماعية والهوية الثقافية للمجتمع المصري، خاصة في صعيد مصر حيث تظل العادات والتقاليد الشعبية أكثر تجذرًا وحضورًا في حياة الناس اليومية.

إن احتفالات المولد النبوي عمومًا والمرماح خصوصًا تمثل نموذجًا فريدًا للتعبير الشعبي عن الحب والتقدير لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعكس الطابع المميز للثقافة المصرية التي تمزج بين الدين والتقاليد الشعبية في قالب احتفالي بهيج يجمع بين الروحانية والفرحة المجتمعية.

