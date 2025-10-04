السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"تعليم قنا" تنظم مهرجانا ثقافيا وفنيا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أعلن هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا تنظيم احتفالية وطنية كبرى في شتى مدارس المحافظة احتفالا بالذكرى ٥٢ لنصر أكتوبر المجيد، بحيث تشارك به مختلف الأنشطة التربوية  والتوجيهات من الإذاعة المدرسية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية والعسكرية والتربية الوطنية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية وغيرهم بداية من الغد وطوال شهر أكتوبر لتوضيح وتعريف البراعم والطلاب بتاريخ عظيم  سطره الأجداد ونجحوا في الدفاع عن الوطن ضد عدو غاشم. 


وأضاف الصابر أن المقدسات الوطنية كعلم الجمهورية والسلام الجمهوري والخريطة الكاملة لجمهورية مصر العربية  ينبغي منحهم كل الاهتمام والإجلال وعدم  التهاون مع أي مساس بهم،  ونوه إلى استبعاد مدير مدرسة من منصبه لإخلاله بإحد هذه المقدسات.

جاء ذلك في سياق الاجتماع المنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية وترأسه مدير تعليم قنا بحضور مديري عموم الشئون المالية والتعليم العام والأنشطة التربوية  ومديري عموم  الإدارات التعليمية وإدارات العلاقات العامة والمراجعة الداخلية والتعليم الثانوي والتعليم الإبتدائي والإحصاء ومسئولي التعليم بالإدارات.

ووجه مدير تعليم قنا بمراعاة البعد الاجتماعي للمعلمين من خارج الإدارات وندبهم إلى المدارس الأقرب للطرق السريعة لتخفيف العبء، وتعديل أوامر الندب وصحف الحالة لتلائم ما تم التعاقد عليه، كما أشار إلى تسليم الكتب الواردة أولا بأول إلى المدارس وعدم الاحتفاظ بأي كتب للعام الجديد داخل المخازن مع إتباع القانون تجاه التالف والعائد منها. 

كما شدد الصابر على وضع خطة متابعة والتنسيق بين مدير الإدارة ووكيلها وأعضاء المتابعة  لتغطية المدارس وعدم ازدواج المتابعة  وشمول كافة المدارس بالإدارة، ولفت إلى تنظيم اختبارات فعلية في القراءة والكتابة وتكليف توجيه اللغة العربية والصفوف الأولى بالتواجد في المدارس الأقل نسبة للعمل على تحسينها ورفع مستوى التلاميذ الضعاف.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية الموسيقية التربية الرياضية التربية والتعليم الدراسات الإجتماعية تعليم قنا قنا محافظة قنا وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب فيضان النيل

تحدي فرسان على أصوله، "مرماح الخيول" عيد أهالي قنا احتفالا بالمولد النبوي الشريف

محافظ قنا يستعرض مع القيادات التنفيذية ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

محافظ قنا يبحث خطة التوسع في مشروعات توصيل الغاز بالمحافظة

الأكثر قراءة

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

الزمالك ينقذ نفسه من خصم 3 نقاط قبل انطلاق مباراة غزل المحلة

في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل هدف الزمالك الأول في شباك غزل المحلة

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء والحث عليها

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads