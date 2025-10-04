"تعليم قنا" تنظم مهرجانا ثقافيا وفنيا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

أعلن هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا تنظيم احتفالية وطنية كبرى في شتى مدارس المحافظة احتفالا بالذكرى ٥٢ لنصر أكتوبر المجيد، بحيث تشارك به مختلف الأنشطة التربوية والتوجيهات من الإذاعة المدرسية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية والعسكرية والتربية الوطنية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية وغيرهم بداية من الغد وطوال شهر أكتوبر لتوضيح وتعريف البراعم والطلاب بتاريخ عظيم سطره الأجداد ونجحوا في الدفاع عن الوطن ضد عدو غاشم.



وأضاف الصابر أن المقدسات الوطنية كعلم الجمهورية والسلام الجمهوري والخريطة الكاملة لجمهورية مصر العربية ينبغي منحهم كل الاهتمام والإجلال وعدم التهاون مع أي مساس بهم، ونوه إلى استبعاد مدير مدرسة من منصبه لإخلاله بإحد هذه المقدسات.

جاء ذلك في سياق الاجتماع المنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية وترأسه مدير تعليم قنا بحضور مديري عموم الشئون المالية والتعليم العام والأنشطة التربوية ومديري عموم الإدارات التعليمية وإدارات العلاقات العامة والمراجعة الداخلية والتعليم الثانوي والتعليم الإبتدائي والإحصاء ومسئولي التعليم بالإدارات.

ووجه مدير تعليم قنا بمراعاة البعد الاجتماعي للمعلمين من خارج الإدارات وندبهم إلى المدارس الأقرب للطرق السريعة لتخفيف العبء، وتعديل أوامر الندب وصحف الحالة لتلائم ما تم التعاقد عليه، كما أشار إلى تسليم الكتب الواردة أولا بأول إلى المدارس وعدم الاحتفاظ بأي كتب للعام الجديد داخل المخازن مع إتباع القانون تجاه التالف والعائد منها.

كما شدد الصابر على وضع خطة متابعة والتنسيق بين مدير الإدارة ووكيلها وأعضاء المتابعة لتغطية المدارس وعدم ازدواج المتابعة وشمول كافة المدارس بالإدارة، ولفت إلى تنظيم اختبارات فعلية في القراءة والكتابة وتكليف توجيه اللغة العربية والصفوف الأولى بالتواجد في المدارس الأقل نسبة للعمل على تحسينها ورفع مستوى التلاميذ الضعاف.

