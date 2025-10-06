الجودو، مواجهة سهلة لـ"صفا سليمان" في افتتاح مشوارها ببطولة العالم

الجودو، تستعد صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو، لخوض مشوار جديد في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بيرو بمشاركة عدد كبير من منتخبات ودول العالم.

وتبدأ صفا سليمان رحلتها من الدور الثاني، بعد أن جنبتها القرعة مواجهة الدور التمهيدي.

وتخوض صفا سليمان مواجهة سهلة نسبيا في الدور الثاني أمام اللاعبة الأمريكية رادي فيرجسون المصنفة رقم 67 عالميا على مستوى الشباب.

وفي المقابل تدخل صفا سليمان المباراة وهي صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم الماضية للشباب ومصنفة رقم 5 عالميا، وهو ما يجعلها مواجهة سهلة نسبيا لصالح لاعبة منتخبنا.

مشاركة محدودة في بطولة العالم

وقرر اتحاد الجودو المشاركة ببعثة محدودة في بطولة العالم للشباب المقبلة، تضم كلا من: عبد الله حمدي (+100 كجم)، وصفا سليمان (+78 كجم).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.