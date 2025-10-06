الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجودو، مواجهة سهلة لـ"صفا سليمان" في افتتاح مشوارها ببطولة العالم

صفا سليمان لاعبة
صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو، فيتو

الجودو، تستعد صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو، لخوض مشوار جديد في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بيرو بمشاركة عدد كبير من منتخبات ودول العالم.

وتبدأ صفا سليمان رحلتها من الدور الثاني، بعد أن جنبتها القرعة مواجهة الدور التمهيدي.

وتخوض صفا سليمان مواجهة سهلة نسبيا في الدور الثاني أمام اللاعبة الأمريكية رادي فيرجسون المصنفة رقم 67 عالميا على مستوى الشباب.

وفي المقابل تدخل صفا سليمان المباراة وهي صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم الماضية للشباب ومصنفة رقم 5 عالميا، وهو ما يجعلها مواجهة سهلة نسبيا لصالح لاعبة منتخبنا.

مشاركة محدودة في بطولة العالم

وقرر اتحاد الجودو المشاركة ببعثة محدودة في بطولة العالم للشباب المقبلة، تضم كلا من: عبد الله حمدي (+100 كجم)، وصفا سليمان (+78 كجم).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجودو المنتخب الوطني للجودو صفا سليمان بطولة العالم للشباب رادي فيرجسون

مواد متعلقة

الجودو، لاعب منتخب الشباب يتحدث عن حلم لم يتحقق في بطولة العالم

الجودو، إلغاء 3 بطولات أفريقية في القاهرة بفرمان من الاتحاد الدولي

غضب في منتخب الجودو بسبب قلة المشاركات الدولية

مشاركة محدودة لمنتخب الجودو في بطولة العالم للشباب

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads