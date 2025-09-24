غضب في منتخب الجودو بسبب قلة المشاركات الدولية

الجودو، سيطرت حالة من الغضب على لاعبي المنتخب الوطني للجودو، بسبب قلة المشاركات في البطولات الكبرى والهامة، وهو ما يؤثر سلبا على سباق التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وغاب المنتخب الوطني للجودو عن المشاركة في بطولات جراند سلام وجراند بري منذ بداية العام الجاري، وهي البطولات التي توفر للاعبين حصد عدد كبير من النقاط لتحسين التصنيف العالمي.

وأقيم عدد كبير من بطولات الجراند سلام والجراند بري هذا العام، بدأت في شهر فبراير بإقامة ثلاث بطولات جراند سلام في باريس وآذربيجان وأوزبسكتان، ثم أقيمت في مارس بطولة جراند بري بالنمسا وجراند سلام بجورجيا.

كما شهد شهر مايو إقامة بطولتين جراند سلام في طاجيكستان وكازاخستان، وبطولة جارند بري في أستراليا، بالإضافة لبطولة جراند سلام في منغوليا شهر يوليو، وعقب ساعات تنطلق بطولة جديدة للجراند بري في الصين.

مشاركات محدودة في بطولات العالم

وغاب منتخب مصر عن المشاركة في جميع البطولات التي سبق ذكرها، في ظل مشاركات محدودة بعدد قليل من اللاعبين في بطولات العالم للكبار والشباب والناشئين.

بطولة كأس آسيا المفتوحة

وكان المنتخب الوطني للجودو قد شارك مؤخرا في منافسات بطولة كأس آسيا المفتوحة بقائمة تضم 13 لاعبا، بواقع 8 لاعبين و5 لاعبات.

وشهدت البطولة غياب المنتخبات القوية مثل الصين وكازاخستان واليابان.

وشارك في البطولة منتخبات: بوروندي (6 لاعبين) - البحرين (7 لاعبين) - فرنسا (لاعب واحد) - بريطانيا (4 لاعبين) - الهند (4 لاعبين) - العراق (5 لاعبين) - إيران (لاعبان) - الأردن (66 لاعب) - الكويت (5 لاعبين) - لبنان (4 لاعبين) - مالطا (لاعب واحد) - باكستان (4 لاعبين) - فلسطين (لاعبان) - السعودية (16 لاعب) - اليمن (لاعب واحد) - سوريا (5 لاعبين) - مصر (13 لاعبا).

