مشاركة محدودة لمنتخب الجودو في بطولة العالم للشباب

صفا سليمان ومدرب
صفا سليمان ومدرب المنتخب، فيتو

الجودو، قرر مسئولو اتحاد الجودو برئاسة محمد مطيع، المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب المقرر لها خلال الفترة من 5 وحتى 7 أكتوبر المقبل، بلاعبين فقط.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من، عبدالله حمدي (+100 كجم)، وصفا سليمان (+78 كجم).

وتخوض صفا سليمان حاليا معسكرا في اليابان استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، فيما يخوض عبدالله حمدي استعداداته من مصر.

 

برونزية تاريخية لصفا سليمان

يذكر أن صفا سليمان حصدت المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات النسخة الأخيرة من بطولة العالم للشباب والتي أقيمت أكتوبر الماضي في طاجيكستان.

صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو، فيتو
صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو، فيتو

مشاركات عربية وأفريقية

وتشهد البطولة نفسها مشاركة منتخبات عربية وأفريقية أبرزها، الجزائر (6 لاعبين)، والسعودية (6 لاعبين)، وأنجولا (11 لاعبا)، والأردن (6 لاعبين).

مشاركة ضعيفة في بطولة العالم للناشئين

وكان منتخب الجودو قد شارك مؤخرا في منافسات بطولة العالم للناشئين بقائمة تضم لاعبين فقط، وهم يوسف السيد في وزن 66 كجم، وعبدالله حمدي في وزن +90 كجم.

ولم يحقق المنتخب خلال مشاركته نتيجة إيجابية، حيث انتهت رحلة اللاعبين من الدور الثاني.

وجاءت نتائج المنتخب كالتالي:

  • ودع يوسف السيد منافسات البطولة من الدور الثاني بالخسارة أمام لاعب منتخب بلغاريا، بعد أن جنبته القرعة مواجهات الدور الأول.
يوسف السيد، فيتو
يوسف السيد، فيتو
  • ودع عبدالله حمدي منافسات البطولة من الدور الثاني، بعد الخسارة أمام لاعب كازاخستان، وذلك بعد الفوز في الدور الأول على لاعب صربيا.
عبدالله حمدي، فيتو
عبدالله حمدي، فيتو

