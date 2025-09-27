الجودو، إلغاء 3 بطولات أفريقية في القاهرة بفرمان من الاتحاد الدولي

الجودو، تلقى الاتحاد المصري للجودو مراسلات رسمية من الاتحاد الدولي للعبة، تفيد بإلغاء بطولات أفريقيا للشباب والناشئين والكبار، التي كان مقررا إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وبحسب مصادر، جاء قرار الإلغاء بسبب تضارب موعد البطولات مع دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر المقبل.

وكان اتحاد الجودو قد أعلن مؤخرا حصوله على حق استضافة البطولات الأفريقية لمراحل الناشئين والشباب والكبار خلال شهر ديسمبر المقبل، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي عدم إقامتها.

مشاركة محدودة في بطولة العالم

وعلى جانب آخر، قرر مسئولو اتحاد الجودو برئاسة محمد مطيع، المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب المقرر لها خلال الفترة من 5 وحتى 7 أكتوبر المقبل، بلاعبين فقط.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من، عبدالله حمدي (+100 كجم)، وصفا سليمان (+78 كجم).

وتخوض صفا سليمان حاليا معسكرا في اليابان استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، فيما يخوض عبدالله حمدي استعداداته من مصر.

