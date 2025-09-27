السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجودو، إلغاء 3 بطولات أفريقية في القاهرة بفرمان من الاتحاد الدولي

الاتحاد الدولي للجودو،
الاتحاد الدولي للجودو، فيتو

الجودو، تلقى الاتحاد المصري للجودو مراسلات رسمية من الاتحاد الدولي للعبة، تفيد بإلغاء بطولات أفريقيا للشباب والناشئين والكبار، التي كان مقررا إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وبحسب مصادر، جاء قرار الإلغاء بسبب تضارب موعد البطولات مع دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر المقبل.

وكان اتحاد الجودو قد أعلن مؤخرا حصوله على حق استضافة البطولات الأفريقية لمراحل الناشئين والشباب والكبار خلال شهر ديسمبر المقبل، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي عدم إقامتها.

مشاركة محدودة في بطولة العالم

وعلى جانب آخر، قرر مسئولو اتحاد الجودو برئاسة محمد مطيع، المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب المقرر لها خلال الفترة من 5 وحتى 7 أكتوبر المقبل، بلاعبين فقط.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من، عبدالله حمدي (+100 كجم)، وصفا سليمان (+78 كجم).

وتخوض صفا سليمان حاليا معسكرا في اليابان استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، فيما يخوض عبدالله حمدي استعداداته من مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصر الاتحاد الدولي دورة الألعاب الإفريقية بطولة العالم منتخب مصر صفا سليمان

مواد متعلقة

غضب في منتخب الجودو بسبب قلة المشاركات الدولية

مشاركة محدودة لمنتخب الجودو في بطولة العالم للشباب

محافظ أسوان يكرم أبطال الجودو لحصدهم مراكز متقدمة بالبطولة العربية للأندية

فوز وحيد ووداع مبكر، حصاد منتخب الجودو في بطولة العالم للناشئين ببلغاريا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads