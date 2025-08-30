السبت 30 أغسطس 2025
فوز وحيد ووداع مبكر، حصاد منتخب الجودو في بطولة العالم للناشئين ببلغاريا

الجودو، أنهى المنتخب الوطني للجودو للناشئين، مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا، بمشاركة 71 دولة.

وشارك المنتخب الوطني للجودو في بطولة العالم للناشئين بقائمة تضم كل من، يوسف السيد في وزن 66 كجم، وعبدالله حمدي في وزن +90 كجم.

ولم يحقق المنتخب خلال مشاركته نتيجة إيجابية، حيث انتهت رحلة اللاعبين من الدور الثاني.

وجاءت نتائج المنتخب كالتالي:

  • ودع يوسف السيد منافسات البطولة من الدور الثاني بالخسارة أمام لاعب منتخب بلغاريا، بعد أن جنبته القرعة مواجهات الدور الأول.
  • ودع عبدالله حمدي منافسات البطولة من الدور الثاني، بعد الخسارة أمام لاعب كازاخستان، وذلك بعد الفوز في الدور الأول على لاعب صربيا.
وشارك منتخب الجودو في منافسات بطولة العالم للناشئين بفريق يضم كلا من، 

وأنهى المنتخب الوطني للجودو مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا المفتوحة بـ14 لاعبا ولاعبة.

