الجودو، لاعب منتخب الشباب يتحدث عن حلم لم يتحقق في بطولة العالم

الجودو، تحدث ياسين صبرة لاعب المنتخب الوطني للجودو، عن عدم اختياره ضمن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في منافسات بطولة العالم للشباب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 أكتوبر المقبل في بيرو.

وقال “صبرة" من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه كان يتمنى المشاركة في بطولة العالم للشباب المقبلة، وتحقيق حلمه بالتواجد والمنافسة، في ظل استعداداته القوية خلال الفترة الماضية.

حلم لم يتحقق

وأوضح “صبرة” أن بطولة العالم المقبلة كانت من الممكن أن تشهد فوزه بأول ميدالية عالمية خلال مسيرته، وأنه ضحى بالكثير من أجل المشاركة والمنافسة والحصول على الفرصة كاملة، بالرغم من قلة الإمكانيات وقلة الخبرات - على حد تعبيره - وأنه يشعر بحالة من الحزن والقهر نتيجة عدم اختياره ضمن قائمة اللاعبين المشاركة.

التمسك بالأمل

وأشار “صبرة” خلال تصريحاته، أنه لا يزال متمسكا بحلم المشاركة في نسخة العام المقبل من بطولة العالم للشباب، وأنه سيواصل الاستعدادات من أجل الحصول على الفرصة وحصد ميدالية، شريطة أن يجد من يساعده ويضع له الخطة المناسبة بالإضافة لتوفير كافة الإمكانيات.

مشاركة محدودة في بطولة العالم

وقرر اتحاد الجودو المشاركة ببعثة محدودة في بطولة العالم للشباب المقبلة تضم كلا من: عبدالله حمدي (+100 كجم)، وصفا سليمان (+78 كجم).

