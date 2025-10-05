ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمركز بني مزار

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط طرفي مشاجرة استخدموا فيها أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز شرطة بني مزار، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بتاريخ 3 من الشهر الجاري بين طرف أول مكون من 3 أشخاص (أصيب أحدهم برش خرطوش) وطرف ثان مكون من 3 أشخاص آخرين (أصيب أحدهم بجرح قطعي)، بسبب خلافات على الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المتوفرة بحوزتهما، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة (بندقية خرطوش – سلاح أبيض – طبنجة صوت)، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

