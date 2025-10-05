الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمركز بني مزار

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة
ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمركز بني مزار

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط طرفي مشاجرة استخدموا فيها أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز شرطة بني مزار، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بتاريخ 3 من الشهر الجاري بين طرف أول مكون من 3 أشخاص (أصيب أحدهم برش خرطوش) وطرف ثان مكون من 3 أشخاص آخرين (أصيب أحدهم بجرح قطعي)، بسبب خلافات على الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المتوفرة بحوزتهما، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة (بندقية خرطوش – سلاح أبيض – طبنجة صوت)، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا بني مزار مشاجرة بالاسلحة أسلحة نارية وبيضاء الامن العام قانون اصابات ضبط المتهمين

مواد متعلقة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: التحقيق في اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة..تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة.. مشاجرة مسلحة في كرداسة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة بالأسلحة في كرداسة

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة في كرداسة

الداخلية تُهدي القوات المسلحة أغنية أسطورة الجيوش احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

القبض على لص دراجة نارية في الغربية بعد تداول مقطع فيديو

الأمن يكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة يسير عكس الاتجاه بطريق إسكندرية الزراعي

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

ترامب يتراجع!

عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

نتنياهو يراوغ بالمفاوضات ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى مصر المقررة غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads