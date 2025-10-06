الطريق إلى نهائي كأس العالم للشباب.. مواجهات مرتقبة بدور الـ 16.. المغرب يحمل آمال العرب بعد خروج مصر والسعودية.. وحضور أفريقي بـ 3 منتخبات

مونديال الشباب، أسدل الستار على دور المجموعات وتحددت المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بشكل رسمي، والتي شهدت وداع منتخب مصر رسميا.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 منتخبًا.



ويتضمن نظام التأهل في بطولة كأس العالم للشباب من دور المجموعات إلى دور الـ 16، المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني في المجموعات الستة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات.

وسجلت المنتخبات الأفريقية الحضور بـ 3 منتخبات في دور الـ16 بعد وداع منتخب مصر من دور المجموعات، فيما يحمل منتخب المغرب آمال العرب في المونديال العالمي بعد وداع كلا من مصر والسعودية للبطولة.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم للشباب

المجموعة الأولى

1- اليايان.

2- تشيلي.



المجموعة الثانية

1- أوكرانيا.

2- بارجواي.

3- كوريا الجنوبية.

المجموعة الثالثة

1- المغرب.

2- المكسيك.

3- إسبانيا.

المجموعة الرابعة

1- الأرجنتين.

2- إيطاليا.

المجموعة الخامسة

1- أمريكا.

2- جنوب إفريقيا.

3- فرنسا.

المجموعة السادسة

1- كولومبيا.

2- النرويج.

3- نيجيريا.

الطريق إلى النهائي

ويلتقي الفائز من مباراة الولايات المتحدة ضد إيطاليا، مع الفائز من مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية بدور الثمانية ليتقابل الفائز من هذه المواجهات مع الفائز من مواجهتي باراجواي ضد النرويج، واليابان ضد فرنسا بالدور قبل النهائي.

فيما يلتقي الفائز من تشيلي ضد المكسيك، مع الفائز من الأرجنتين ضد نيجيريا بدور الثمانية، ويلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهتي أوكرانيا ضد إسبانيا، كولومبيا ضد جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي للبطولة.

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

المسار الأول

الولايات المتحدة ضد إيطاليا

المغرب ضد كوريا الجنوبية

باراجواي ضد النرويج

اليابان ضد فرنسا

المسار الثاني

تشيلي ضد المكسيك

الأرجنتين ضد نيجيريا

أوكرانيا ضد إسبانيا

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا

وودع منتخب مصر رسميا، بطولة كأس العالم للشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، خلف منتخب اليابان صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ومنتخب تشيلي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخب مصر ثالثا بنفس الرصيد.

وفقد منتخب مصر تحت 20 سنة، فرصة التأهل للدور ثمن النهائي بـمونديال الشباب، بسبب قاعدة اللعب النظيف، التي حرمت الفراعنة من بطاقة التأهل كوصيف للمجموعة الأولى بسبب حصول أعضائه على 7 بطاقات صفراء في دور المجموعات، مقابل 5 بطاقات فقط لمنتخب تشيلي، لينتزع الأخير بطاقة التأهل على حساب منتخب مصر، رغم تفوق الفراعنة في المواجهة المباشرة بعد الفوز على تشيلي 2-1 في ختام الدور الأول.

كما فقد الفراعنة فرصة التأهل كأفضل ثالث بعد نهاية دور المجموعات لينتهي مشواره في مونديال الشباب في تشيلي رسميا.

ترتيب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث بمونديال الشباب

- كوريا الجنوبية: ثالث المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط

- إسبانيا: ثالث المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط

- فرنسا: ثالث المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط

- نيجيريا: ثالث المجموعة ثالث المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط

منتخب مصر الأخير بين منتخبات المركز الثالث بالمونديال

جاء ترتيب أفضل "الثوالث" بعد إنتهاء دور المجموعات على النحو التالي:

1- فرنسا (6 نقاط) - ثالث المجموعة الخامسة

2 - نيجيريا (4 نقاط) - ثالث المجموعة السادسة - فارق الأهداف صفر

3 - كوريا الجنوبية (4 نقاط) - فارق الأهداف صفر

4 - إسبانيا (4 نقاط) - ثالث المجموعة الثالثة - فارق الأهداف -1

5 - أستراليا (3 نقاط) - فارق الأهداف -2 - سجل 4 أهداف

6 - مصر (3 نقاط) - فارق الأهداف -2، سجل 3 أهداف

