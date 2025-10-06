الإثنين 06 أكتوبر 2025
اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب بتشيلي

كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، فيتو

مونديال الشباب، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في تشيلي، وتختتم فعالياتها يوم 19 أكتوبر الجاري.

وأسدل الستار فجر اليوم الإثنين على منافسات دور المجموعات في مونديال الشباب، حيث أقيمت أخر مباراتين في الجولة الختامية لحساب المجموعة السادسة.. وجاءت نتائجها كالتالي:

 - نيجيريا ضد كولومبيا - وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما 

 - السعودية ضد النرويج وانتهت بنفس النتيجة التعادل 1-1 

منتخب مصر يودع مونديال الشباب، فيتو
منتخب مصر يودع مونديال الشباب، فيتو

المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب 

 - المجموعة الأولى: اليابان 9 نقاط “أول المجموعة” - تشيلي 3 نقاط “وصيف المجموعة”

 - المجموعة الثانية: أوكرانيا 7 نقاط “أول المجموعة” - باراجواي 4 نقاط “وصيف المجموعة” - كوريا الجنوبية 4 نقاط “أفضل ثوالث”.

 - المجموعة الثالثة: المغرب 6 نقاط “أول المجموعة” - المكسيك 5 نقاط “وصيف المجموعة” - اسبانيا 4 نقاط “أفضل ثوالث”.

 - المجموعة الرابعة: الأرجنتين 9 نقاط “أول المجموعة” - إيطاليا 4 نقاط “وصيف المجموعة”

 - المجموعة الخامسة: منتخب أمريكا 6 نقاط “أول المجموعة” - جنوب أفريقيا 6 نقاط “وصيف المجموعة” - فرنسا 6 نقاط “أفضل ثوالث”.

 - المجموعة السادسة: كولومبيا 5 نقاط “أول المجموعة” - النرويج 5 نقاط “وصيف المجموعة” - نيجيريا 4 نقاط “أفضل ثوالث”.

منتخب مصر يودع مونديال الشباب

فيما ودع مـنتخب مصر مونديال الشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الأخير بين المنتخبات الست التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها 

