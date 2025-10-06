رسميا، مصر تودع كأس العالم للشباب بعد فوز جنوب أفريقيا على أمريكا

مونديال الشباب، حقق منتخب جنوب أفريقيا للشباب فوزا مستحقا على نظيره الأمريكي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات، لحساب المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في تشيلي

تقدم منتخب أمريكا في الدقيقة 12 عن طريق كوب، ثم تعادل منتخب جنوب افريقيا في الدقيقة 17 عن طريق ويندر، قبل أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق كيكانا

بهذه النتيجة رفع منتخب جنوب افريقيا رصيده إلى 6 نقاط، ارتقى بها لوصافة المجموعة، بالتساوي مع فرنسا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد

بذلك يضمن منتخب جنوب افريقيا التأهل لدور ثمن النهائي في مونديال الشباب، فيما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل ضمن المنتخبات الأربع الأفضل التي احتلت المركز الثالث بين المجموعات الست بالبطولة.

منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يودع المونديال

فيما ودع مـنتخب مصر بطولة كأس العالم للشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الأخير بين المنتخبات الست التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها

