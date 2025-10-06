الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال الشباب، نيجيريا تتعادل مع كولومبيا وتتأهل كأفضل ثوالث بالمجموعة السادسة

منتخب نيجيريا للشباب،
منتخب نيجيريا للشباب، فيتو

مونديال الشباب، حسم منتخب نيجيريا للشباب بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة، برصيد أربع نقاط، ليرافق منتخبا كولومبيا صاحب الصدارة والنرويج الوصيف عن نفس المجموعة برصيد 5 نقاط لكل منهما 

تقدم منتخب كولومبيا بالهدف الأول في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل المنتخب النيجيري في الدقيقة 85 عن طريق دماي.

اكتمال الرباعي المتأهل لثمن النهائي كأفضل ثوالث

بذلك يكتمل عقد المنتخبات الأربع المتأهلة للدور ثمن النهائي التي جاءت كأفضل منتخبات احتلت المركز الثالث بين المجموعات الست في مونديال الشباب بتشيلي وهي:

 - كوريا الجنوبية: ثالث المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط

 - إسبانيا ثالث المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط

 - فرنسا ثالث المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط

 - نيجيريا ثالث المجموعة ثالث المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط 

منتخب مصر يودع مونديال الشباب

فيما ودع مـنتخب مصر مونديال الشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الأخير بين المنتخبات الست التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الشباب كأس العالم تحت 20 سنة منتخب نيجيريا كولومبيا منتخب كولومبيا منتخب مصر

مواد متعلقة

تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

موهوب منتخب نيجيريا.. تشيلسي يراقب "أوكوشا الجديد"

الأكثر قراءة

تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب بتشيلي

ابنتا شقيقة أمل عرفة يعتذران عن التسريبات الصوتية لابنتها والفنانة تتبرأ من عائلتها

ضوابط التنازل عن الترشح في الانتخابات وفق قانون مجلس النواب

جنون لا يتوقف، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الإثنين بالأسواق

لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض غير متوقع في النترات العادي، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

للمقاعد الفردية والقائمة، تعرف على حساب نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

جنون لا يتوقف، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على الـ 5 بنود الرئيسية في عقود العمل بالقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads