مونديال الشباب، نيجيريا تتعادل مع كولومبيا وتتأهل كأفضل ثوالث بالمجموعة السادسة

مونديال الشباب، حسم منتخب نيجيريا للشباب بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة، برصيد أربع نقاط، ليرافق منتخبا كولومبيا صاحب الصدارة والنرويج الوصيف عن نفس المجموعة برصيد 5 نقاط لكل منهما

تقدم منتخب كولومبيا بالهدف الأول في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل المنتخب النيجيري في الدقيقة 85 عن طريق دماي.

اكتمال الرباعي المتأهل لثمن النهائي كأفضل ثوالث

بذلك يكتمل عقد المنتخبات الأربع المتأهلة للدور ثمن النهائي التي جاءت كأفضل منتخبات احتلت المركز الثالث بين المجموعات الست في مونديال الشباب بتشيلي وهي:

- كوريا الجنوبية: ثالث المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط

- إسبانيا ثالث المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط

- فرنسا ثالث المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط

- نيجيريا ثالث المجموعة ثالث المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط

منتخب مصر يودع مونديال الشباب

فيما ودع مـنتخب مصر مونديال الشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الأخير بين المنتخبات الست التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها

