فرنسا تكتسح كاليدونيا الجديدة بنصف دستة وتتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب

مونديال الشباب، حقق منتخب فرنسا للشباب فوزا كاسحا على نظيره كاليدونيا الجديدة بستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في تشيلي، وتختتم منافساتها يوم 19 أكتوبر الجاري.

سجل سداسية منتخب فرنسا كل من لي بورجيني (هاتريك) في الدقائق 11 و86 و90 وميشيل (هدفين) في الدقيقتين 55 و85، وبرناردو في الدقيقة 92 

منتخب فرنسا يتأهل ضمن أفضل ثوالث

الفوز رفع رصيد الديوك إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثالث، ليتساوى مع منتخب أمريكا متصدر المجموعة الخامسة بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف لصالحه، ثم منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بـ 6 نقاط أيضا، لتتأهل المنتخبات الثلاث للدور ثمن النهائي بمونديال الشباب

فيما تذيل منتخب كاليدونيا الجديدة المجموعة الخامسة بدون أي رصيد من النقاط، حيث خسر مبارياته الثلاث بدور المجموعات 

ترتيب لمجموعة الخامسة في مونديال الشباب

ترتيب المجموعة الخامسة في مونديال الشباب، فيتو
منتخب مصر يودع المونديال

فيما ودع مـنتخب مصر بطولة كأس العالم للشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الأخير بين المنتخبات الست التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها 

كان منتخب مصر، احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعد أن خسر المباراة الأولى أمام اليابان 2-0، ثم الخسارة أمام نيوزيلندا في المباراة الثانية 2-1، قبل أن يحقق الفوز على منتخب تشيلي منظم البطولة 2-1 في الجولة الأخيرة 

وتساوى منتخب مصر مع تشيلي في رصيد النقاط، بثلاث نقاط لكل منهما، لكن قاعدة اللعب النظيف أطاحت بالفراعنة خارج البطولة بعد حصوله على 7 بطاقات صفراء في الدور الأول، مقابل 5 بطقلت لمنتخب تشيلي.

