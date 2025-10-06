الإثنين 06 أكتوبر 2025
منتخب مصر الأخير، ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثالث بمونديال الشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

ودع منتخب مصر رسميا، بطولة كأس العالم للشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، خلف منتخب اليابان صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ومنتخب تشيلي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخب مصر ثالثا بنفس الرصيد.

منتخب مصر يودع مونديال الشباب بسبب اللعب النظيف

وفقد منتخب مصر تحت 20 سنة، فرصة التأهل للدور ثمن النهائي بـمونديال الشباب، بسبب قاعدة اللعب النظيف، التي حرمت الفراعنة من بطاقة التأهل كوصيف للمجموعة الأولى بسبب حصول أعضائه على 7 بطاقات صفراء في دور المجموعات، مقابل 5 بطاقات فقط لمنتخب تشيلي، لينتزع الأخير بطاقة التأهل على حساب منتخب مصر، رغم تفوق الفراعنة في المواجهة المباشرة بعد الفوز على تشيلي 2-1 في ختام الدور الأول.

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

ترتيب المنتخبات التي إحتلت المركز الثالث بمونديال الشباب

- كوريا الجنوبية: ثالث المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط

 - إسبانيا: ثالث المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط

 - فرنسا: ثالث المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط

 - نيجيريا: ثالث المجموعة ثالث المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط 

منتخب مصر الأخير بين منتخبات المركز الثالث بالمونديال

جاء ترتيب أفضل "الثوالث" بعد إنتهاء دور المجموعات على النحو التالي:

1- فرنسا (6 نقاط) - ثالث المجموعة الخامسة

2 - نيجيريا (4 نقاط) - ثالث المجموعة السادسة - فارق الأهداف صفر

3 - كوريا الجنوبية (4 نقاط) -  فارق الأهداف صفر

4 - إسبانيا (4 نقاط) - ثالث المجموعة الثالثة - فارق الأهداف -1

5 - أستراليا (3 نقاط) - فارق الأهداف -2 - سجل 4 أهداف

6 - مصر (3 نقاط) - فارق الأهداف -2، سجل 3 أهداف

