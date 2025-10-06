وجع جديد للكرة المصرية، منتخب الفراعنة يودع مونديال تشيلي بنتائج مخيبة

مونديال الشباب، تلقت جماهير الكرة المصرية صدمة جديدة، ضمن مسلسل الصدمات التي لا تنتهي بسبب النتائج السيئة المتكررة للمنتخبات الوطنية، خاصة في مرحلتي الشباب والناشئين، سواء على المستوى القاري في بطولات الأمم الأفريقية أو العالمي في كأس العالم.

وجاء وداع منتخب مصر المبكر، لبطولة كأس العالم للشباب من الدور الأول، ليسطر وجيعة جديدة للجماهير المصرية، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بالمونديال، خلف منتخب اليابان صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ومنتخب تشيلي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخب مصر ثالثا بنفس الرصيد.

وتستعرض فيتو في السطور التالية نتائج منتخب مصر للشباب المخيبة في مونديال تشيلي.

منتخب مصر يودع مونديال الشباب، فيتو

نتائج منتخب مصر في مونديال الشباب

خاض منتخب مصر تحت 20 سنة ثلاث مباريات في الدوري الأول بمونديال الشباب في تشيلي جاءت نتائجها كالتالي:

- مصر ضد اليابان: خسارة مصر أمام منتخب الساموراي بهدفين مقابل لا شيء.

- مصر ضد نيوزيلندا: خسارة مصر بهدفين مقابل هدف.

- مصر ضد تشيلي: فوز مصر على أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

أرقام منتخب مصر في مونديال الشباب

خاض منتخب مصر ثلاث مباريات - حصد 3 نقاط فقط.

- خسر مباراتين وفاز في مباراة واحدة.

- سجل منتخب مصر 3 أهداف، فيما تلقت شباكه 5 أهداف.

- تلقى منتخب مصر 7 بطاقات صفراء في المونديال.

منتخب مصر يودع مونديال الشباب بسبب اللعب النظيف

وفقد منتخب مصر تحت 20 سنة، فرصة التأهل للدور ثمن النهائي بـمونديال الشباب، بسبب قاعدة اللعب النظيف، التي حرمت الفراعنة من بطاقة التأهل كوصيف للمجموعة الأولى بسبب حصول أعضائه على 7 بطاقات صفراء في دور المجموعات، مقابل 5 بطاقات فقط لمنتخب تشيلي، لينتزع الأخير بطاقة التأهل على حساب منتخب مصر تطبيقا لقاعدة اللعب النظيف، رغم تفوق الفراعنة في المواجهة المباشرة بعد الفوز على تشيلي 2-1 في ختام الدور الأول.

