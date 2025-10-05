الأحد 05 أكتوبر 2025
بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

شهدت بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، واقعة استثنائية في تاريخ المسابقة، حيث قد يصبح  منتخب مصر أول فريق يودّع المونديال بسبب فارق الإنذارات وليس بفارق الأهداف أو النقاط، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المعتمدة في حالة التساوي الكامل بين المنتخبات.

وينتظر منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه أسامة نبيه مباريات المجموعة الرابعة ثم الخامسة والسادسة لتحديد مصيره من التأهل للدور المقبل أو الوداع المبكر من مرحلة المجموعات.

منتخب مصر يقترب من الوداع باللعب النظيف

وتفوقت تشيلي على مصر بفارق إنذارين لتحتل المركز الثاني ويتأهل للدور المقبل بينما تواجد منتخب مصر ثالثا وينتظر موقفه الصعب بين أفضل ثوالث في البطولة.

ومع اقتراب خروج المنتخب بعد أن تساوى مع منافسه في النقاط، وفارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة، ليتم اللجوء إلى قاعدة “اللعب النظيف” التي تُحتسب بناءً على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها كل فريق خلال دور المجموعات.

وبحسب القاعدة، يُخصم من رصيد المنتخب نقطة سلبية واحدة لكل إنذار وثلاث نقاط لكل طرد مباشر، وهو ما جعل المنتخب المصري في طريقه لمغادرة البطولة.

هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان الجدل الذي أثير في مونديال روسيا 2018 عندما ودّعت اليابان دور المجموعات بفارق اللعب النظيف، لتتكرر القصة هذه المرة في بطولة الشباب، ولكن بشكل أكثر درامية، بعدما كان الفارق بطاقتين فقط حرمت منتخبًا كاملًا من مواصلة المشوار نحو اللقب.

ويحتاج المنتخب الوطني للشباب إلى معجزة بتعثر منتخبات المجموعة الخامسة والسادسة من أجل التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

منتخب مصر يحتاج أن تلعب نتائج مباريات المجموعة الخامسة والسادسة وتحديدًا مباراة جنوب أفريقيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ومباراة نيجيريا أمام كولومبيا، لصالحه للتواجد ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث

ويحتاج منتخب مصر لخسارة منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره الأمريكي بفارق 7 أهداف، أما فوز منتخب "البافانا بافانا" يعني توديع منتخب مصر للمونديال.

ويحتاج الفراعنة لخسارة منتخب نيجيريا أمام نظيره الكولومبي بفارق أكثر من هدفين، من أجل التراجع في جدول ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا يمتلك 3 نقاط مثل منتخب جنوب أفريقيا ولكنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة وتنتظره مواجهة أمام منتخب نيو كاليدونيا في الجولة الأخيرة، ما يجعلها مباراة شبه محسومة لمنتخب "الديوك"، نظرًا لأن نيو كاليدونا تعرض للهزيمة بنتائج كبيرة مثل الخسارة أمام الولايات المتحدة (9-1) وأمام جنوب أفريقيا (5-0).

 

