إداري يهدد حلم التأهل، سر احتلال منتخب الشباب المركز الثالث بكأس العالم

فاز منتخب مصر على منتخب تشيلي صاحب الأرض بنتيجة 2-1 اليوم، في ختام مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، ليحتل المركز الثالث في مجموعته.

ترتيب مجموعة مصر

بعد التساوي في كل شيء سواء النقاط 3 لكل منتخب والأهداف وفارق الأهداف مع منتخب تشيلي تم الاحتكام للعب النظيف وهما أيضا متساويان، ولكن حصل المدير الإداري لمنتخب مصر حمادة أنور على كارت أصفر خلال مباراة تشيلي ليحتل منتخبنا في المركز الثالث بالمجموعة، ويمنح تشيلي بطاقة الصعود للمركز الثاني بفارق كارت وحيد.

منتخب مصر للشباب حصل على إنذار واحد فقط خلال أول مباراتين أمام اليابان ونيوزيلندا، لكنه تلقى 5 إنذارات دفعة واحدة في مباراة تشيلي الحاسمة، وهم: أحمد نايل وحمادة أنور – إداري وعمرو خالد بيبو وأحمد وحيد ومهاب سامي.

وتأهل صاحب المركز الثاني تشيلي مباشرة إلى دور الـ16 مع اليابان، بينما ينتظر صاحب المركز الثالث تحديد موقعه ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث للتأهل.

وبهذه الحسبة يترقب منتخب مصر للشباب مصير تأهله إلى دور الـ16 ضمن قائمة أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، ويتطلب التأهل احتلال مركز متقدم في الترتيب بين الفرق التي أنهت مجموعاتها ثالثة.

