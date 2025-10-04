فرق الهلال الأحمر توصل المساعدات بالقوارب للمتضررين من ارتفاع منسوب النيل بالمنوفية (فيديو)

تواصل فرق الهلال الأحمر بـ محافظة المنوفية تقديم المساعدات لأهالي قرية دلهمو التي غرقت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وقد وزعت الفرق المساعدات الغذائية وكراتين المعونات على الأسر المتضررة، التي تأثرت منازلها وزراعاتها بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.

محافظ المنوفية يطمئن المتضررين من الفيضان: هنعملكم كل اللي عايزينه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قبل قليل، قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، لمتابعة ارتفاع منسوب النيل الذى تسبب فى غمر أراضى ومنازل طرح النهر فى القرية بالمياه.

وقال أبو ليمون فى تصريحات لـ فيتو: المحافظة لن تدخر جهدا لمساعدة المتضررين من إرتفاع منسوب المياه، وتم حصر الأراضى المتضررة، وبلغت 1200 فدان حتى الآن، كما تضرر حوالى 70 منزلا".

وأكد أبو ليمون أنه جار التنسيق مع وزارة الرى لبحث إمكانية إعفاء مزارعى طرح النهر من دفع القيمة الإيجارية كحق انتفاع للأراضى سنويا، مشددا على استمرار المساعدات الغذائية، كما سيتم تقديم مساعدات مالية للمتضررين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.