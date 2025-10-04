مديرة وحدة ناقلات الأمراض بأشمون: نتابع يرقات البعوض بالقرى ونتخذ إجراءات المكافحة (فيديو)

قالت المهندسة كريمة محمد، مديرة وحدة ناقلات الأمراض والملاريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن الوحدة تتابع بشكل دوري حالات الفيضان وما ينتج عنها من تجمعات مائية، وذلك لترصد يرقات البعوض في القرى وخطوط السير المحددة.

وأضافت المهندسة كريمة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه في حال العثور على يرقات أثناء المرور، يتم اصطحاب عينات منها إلى المعمل الخاص بالوحدة في أشمون لفحصها وتحليلها، موضحة أن نتائج الفحص تُحدد الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة البعوض في المنطقة المتأثرة.

وأشارت إلى أن الوحدة تعمل وفق خطة واضحة تعتمد على الرصد المبكر والمكافحة المستهدفة، وذلك للحد من انتشار الأمراض التي قد تنقلها الحشرات، خصوصًا في المناطق التي تعرضت لتجميع المياه بسبب ارتفاع منسوب النيل أو السيول.

محافظ المنوفية يتفقد قرية "دلهمو" ويؤكد: "هنعملكم كل اللي عايزينه"

وفي سياق متصل، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، قرية "دلهمو" التابعة لمركز أشمون، لمتابعة آثار ارتفاع منسوب مياه النيل، الذي تسبب في غمر أراضٍ زراعية ومنازل تقع على طرح النهر داخل القرية.

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن المحافظة لن تدخر جهدًا في مساعدة المتضررين، موضحًا أنه تم حتى الآن حصر نحو 1200 فدان من الأراضي المتضررة، إضافة إلى تضرر نحو 70 منزلًا تأثرت جراء ارتفاع المياه.

وأشار اللواء أبو ليمون إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لبحث إمكانية إعفاء المزارعين المتضررين من القيمة الإيجارية (حق الانتفاع) للأراضي التي غمرتها المياه، مؤكدًا استمرار صرف مساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب صرف مساعدات مالية للأسر المتضررة خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة في حالة استنفار دائم لمتابعة الوضع ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع تداعيات الأزمة والحد من آثارها السلبية.

