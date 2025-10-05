الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مصرف أبو ظبي الإسلامي يتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة في بداية تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية جلسة بداية الأسبوع.

وجاءت التفاصيل كالتالي: 

  • مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة تداول بلغت 5.8 مليار جنيه.
  • البنك الأهلي الكويتي مصر بقيمة تداول بلغت 3.33 مليار جنيه.
  • البنك المصري العقاري العربي بقيمة تداول بلغت 3.14 مليار جنيه.
  • بنك مصر بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه.
  • المصرف العربي الدولي  بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.619 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 37210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 45472 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 16727 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4065 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وقفز  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 11250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 14869 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3698 نقطة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان ؤشرات البورصة المصرية EGX EGX35 الشركات المتوسطة البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية

مواد متعلقة

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس

5 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين بقيم التداول نهاية جلسة الأربعاء

80.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

209.4 مليارات جنيه قيمة تداولات البورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

أخبار الاقتصاد اليوم: رفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض.. البورصة ترتفع مليار جنيه في نهاية التداولات.. والتضخم يتراجع إلى 14.4% خلال يونيو

البورصة ترتفع مليار جنيه في أول تداولاتها عقب حريق سنترال رمسيس

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان.. تذبذب أسعار العملات الرقمية.. خبير يرصد تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية

الأكثر قراءة

لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)

وزير العمل: "أنا مش ظالم" والعلاوة الجديدة أكثر عدالة وتحتسب على الأجر الشامل

بسبب عقد زواج عرفي، ضبط محامٍ هارب من حكم بالسجن 5 سنوات

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

يقتل القتيل ويمشى في جنازته، عامل يحاول إخفاء جريمته بحيلة شيطانية والضحية يكشفه قبل موته

لغينا الحبس، حوار ساخن بين وزير العمل واتحاد الصناعات حول القانون الجديد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads