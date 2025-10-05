الإسكان: طرح تكميلي جديد لوحدات العاملين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر"

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الطرح التكميلي الجديد ضمن مبادرة "بيتك في مصر" يأتي استجابةً للإقبال غير المسبوق من المصريين بالخارج على الطرح الثاني من المبادرة، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المتقدمين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات رغم تحويل مقدمات الحجز بالدولار.

2513 وحدة جديدة في 14 مدينة

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "أحداث الساعة" على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة التكميلية تتضمن 2513 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مشروعات رئيسية:

2149 وحدة بمشروع ديارنا.

136 وحدة بمشروع فالي تاورز إيست.

228 وحدة بمشروعي سكن مصر وجنة.

وأضاف أن الوحدات موزعة على 14 مدينة جديدة تشمل: القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الحجز يبدأ من الغد حتى 9 أكتوبر الجاري.

آلية جديدة للحفاظ على أحقية الحاجزين

وفيما يتعلق باستفسارات المصريين بالخارج حول مقدمات الحجز، كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان أن لجنة مشروع بيت الوطن أقرت آلية جديدة تُعرف باسم "المحفظة المالية"، تتيح للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في الطرحين السابقين استخدام نفس المبلغ في الطرح الحادي عشر دون فقدان دورهم أو ترتيبهم.

وأشار إلى أن بعض المتقدمين حوّلوا مبالغ كبيرة بالدولار لكنهم لم يجدوا وحدات تناسب احتياجاتهم من حيث المساحة أو الموقع، لذا جاءت فكرة "المحفظة" كحل مرن يحافظ على حقوقهم.

نفي شائعات رد الأموال

ونفى المهندس عمرو خطاب ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نية الوزارة رد أموال الحاجزين بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة لم تتلقَّ أي طلب رسمي بهذا الشأن، وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف:"لو كنا ننوي رد الأموال أو تقليص الطروحات، لما كنا وسّعنا المرحلة التكميلية لتشمل أكثر من 5800 قطعة أرض، ورفعنا العدد الكلي من 3000 إلى 18000 قطعة لتلبية طلبات الحاجزين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.