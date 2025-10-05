مسؤول أمريكي: التقدم بشأن خطة ترامب يبدو إيجابيا في الوقت الحالي

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: إن التقدم بشأن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة يبدو إيجابيا في الوقت الحالي.



تقدم في مفاوضات غزة

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الجميع يبذلون جهودا لإنجاح العملية ويعربون عن الثقة بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلاعب بالمفاوضات، ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلي مصر المقررة غدا.

يأتي ذلك برغم إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أمر بمغادرة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الإثنين للمشاركة في محادثات صفقة ترامب المزمع عقدها في شرم الشيخ.

وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو عقب موافقة حماس على خطته.

أكسيوس: ترامب حث نتنياهو على قبول الصفقة بعد موافقة حماس

وأضاف أكسيوس، أن ترامب حث نتنياهو في الاتصال الهاتفي على قبول الصفقة بعد رد حماس.

وأكد أكسيوس أن ترامب قال لـ نتنياهو: "لا أعرف لماذا أنتم دائما سلبيون للغاية"، مشددا على ضرورة اغتنام الفرصة.

وحذر ترامب حركة حماس من عدم الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، واعتبرها الفرصة الأخيرة، مهددا بفتح أبواب الجحيم على غزة.

