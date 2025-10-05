قد يضطر لبيعه، ليفربول يسابق الزمن لحل أزمة كوناتي خوفا من ريال مدريد

يسابق مسئولو نادي ليفربول، الزمن لحل أزمة إبراهيما كوناتي مدافع الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل لأي ناد مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع “فوتبول إنسايدر” اليوم الأحد، أن ليفربول قد يوافق على بيع كوناتي في فترة الانتقالات الشتوية للاستفادة ماليًا، نظرًا لإمكانية رحيله مجانًا في الصيف، في ظل اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب، خاصة أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة من جانب النادي للاتفاق مع المدافع الفرنسي، إلا أن الاتفاق لم يتم حتى هذه اللحظة.

وانتقل كوناتي صاحب الـ26 إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2021، في صفقة مالية قُدّرت بـ40 مليون يورو.

يذكر أن ليفربول يعاني دفاعيا في ظل اقتراب رحيل كوناتي بجانب فشل ضم مارك جويهي قائد كريستال بالاس في الميركاتو الصيفي، ثم تعرض المدافع الإيطالي جيوفاني ليوني لقطع في الرباط الصليبي.

ريال مدريد يرصد مبلغا خياليا لضم نجم مانشستر سيتي

رصد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، مبلغا خياليا للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجلزيي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع رودري في صيف 2026، حيث سيقدم النادي الإسباني عرضًا قويًا بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني، من أجل إغراء مانشستر سيتي بالتخلي عن اللاعب، خاصة مع إصابات اللاعب ومشاكله من حيث اللياقة البدنية بعد عودته من الإصابة.

وكان صاحب الـ29 عامًا تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 2024، لتمثل هذه الإصابة مشكلة لدى اللاعب الإسباني خلال الموسم الحالي، إلا أن مسئولي ريال مدريد لديهم قناعة بإمكانيات اللاعب وقدرته على سد فراغ اعتزال توني كروس ورحيل لوكا مودريتش.

وانتقل رودري إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2019، في صفقة مالية قُدّرت بـ70 مليون يورو.

ريال مدريد يفوز بثلاثية على فياريال في الدوري الإسباني

فيما فاز نادي ريال مدريد ، على فياريال بنيجة 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.

ريال مدريد يهزم فياريال

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، بعد أن تنازل له كيليان مبابي عن تنفيذها.

وفي الدقيقة 73 نجح فياريال في تقليص الفارق عن طريق ميكاوتادزي، لكن مبابي عاد ليحسم المواجهة لصالح الفريق الملكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81، مؤكدًا تفوق ريال مدريد في المباراة.

تشكيل ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فالفيردي- دين هويسين - إيدير ميليتاو - ألفارو كاريراس

في خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولر

في خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

موقف ريال مدريد وفياريال في الليجا

ويحتل ريال مدريد المركز الأول مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، حصدها من 7 انتصارات وهزيمة وحيدة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني وقبل مواجهة إشبيلية مساء الأحد

وشهدت قائمة الميرنجي عدة غيابات بارزة، أبرزها ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، بسبب الإصابات.

