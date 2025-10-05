الإثنين 06 أكتوبر 2025
رياضة

يوفنتوس يتعادل سلبيا مع ميلان في الدوري الإيطالي

يوفنتوس وميلان، فيتو
يوفنتوس وميلان، فيتو

انتهت مباراة يوفنتوس ضد ميلان بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الايطالي.

بهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

دي جريجوريو؛ جاتي، روجاني، كيلي؛ كالولو، لوكاتيلي، ماكيني، كامبياسو؛ كونسيساو، يلدز؛ ديفيد.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

مايك مينان؛ توموري، غابيا، بافلوفيتش؛ سايلميكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساجي؛ خيمينيز، بوليسيتش.

يوفنتوس ضد ميلان يوفنتوس ميلان الدوري الإيطالي

