نابولي يفوز على جنوى ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

فاز فريق نابولي أمام جنوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وأحرز هدف جنوى جيف اخاتور في الدقيقة 33 من الشوط.

ونجح أندريه أنجيسا في التعادل بعد اسيست رائع من كيفين دي بروين مع الدقيقة 57.

نابولي يٌسجل هدف التقدم بأسيست من دي بروين وإنهاء هويلوند لكن الهدف لا يحتسب بسبب التسلل 🏳️#نابولي_جنوى#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/yOSNtzWkHr — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 5, 2025

وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 75.

نابولي لا يستسلم 🔵💫



الهداف الدنماركي هويلوند يسجل هدف التقدم لنابولي من متابعة مميزة ⚽️#نابولي_جنوى#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ttFUKTCEcB — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 5, 2025

تشكيل نابولي أمام جنوى

تشكيل جنوى أمام نابولي

وضع الفريقين بجدول الدوري

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، متساويًا مع ميلان المتصدر، بعدما تلقى أول خسارة له هذا الموسم في الجولة السابقة أمام الروسونيري بنتيجة 2-1.

على الجانب آخر، يتذيل جنوى جدول الترتيب تقريبًا، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط، بعد خسارتين متتاليتين، آخرهما هزيمة قاسية أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة، ما يزيد من الضغط على الفريق للخروج بنتيجة إيجابية.

الأرقام لا تصب في مصلحة جنوى، إذ لم يحقق أي فوز أمام نابولي في آخر 6 مواجهات بين الفريقين، وانتهت آخر مواجهة جمعتهما على نفس الملعب بالتعادل 2-2.

وخلال آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز نابولي 5 مرات، وتعادل الفريقان 4 مرات، وفاز جنوى مرة واحدة فقط.

