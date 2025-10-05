الأحد 05 أكتوبر 2025
روما يفوز على فيورنتينا 2-1 وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو

حقق فريق روما فوزا ثمينا على مضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب أرتيميو فرانكي، مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل سولي وكريستانتي هدفي روما في الدقيقتين 22 و30، بينما أحرز مويس كين في الدقيقة 14.

وبهذه النتيجة يرفع روما رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فوز إنتر ميلان على كريمونيزي 

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره كريمونيزي، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

سيطر إنتر ميلان مبكرا على مجريات الأمور مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ليخطف هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق مهاجمه لاوتارو مارتينيز.

وفي الدقيقة 38، أضاف الفرنسي آنجي يوان بوني هدف إنتر ميلان الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر بثنائية نظيفة.

مع بداية الشوط الثاني، واصل إنتر ميلان تفوقه ليسجل هدفين عن طريق فيدريكو ديماركو ونيكولو باريلا في الدقيقتين 55 و57.

فيما رد فريق كريمونيزي بهدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 87 عن طريق فيدريكو بونازولي لينتهي اللقاء بفوز كبير لفريق إنتر ميلان برباعية مقابل هدف. 

