تشكيل مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

أعلن إيجور تودور مدرب يوفنتوس، وماسيميليانو أليجري مدرب ميلان، عن تشكيل فريقيهما للمباراة التي تقام بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الايطالي.

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان 

دي جريجوريو؛ جاتي، روجاني، كيلي؛ كالولو، لوكاتيلي، ماكيني، كامبياسو؛ كونسيساو، يلدز؛ ديفيد.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس 

مايك مينان؛ توموري، غابيا، بافلوفيتش؛ سايلميكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساجي؛ خيمينيز، بوليسيتش.

