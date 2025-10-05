الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، برينتفورد، اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

يستضيف ملعب "جيتك كوميونيتي ستاديوم" مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وذلك قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

الصورة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد 

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويمتلك نادي مانشستر سيتي 10 نقاط حيث يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي  بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي برينتفورد مانشستر سيتي ضد برينتفورد الدوري الانجليزي هالاند

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة إنبي وزد في الدوري الممتاز

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يواصل الانتصارات.. الزمالك يسقط مجددا.. وحسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعكسر أكتوبر

ريال مدريد يتعادل سلبيا أمام فياريال في الشوط الأول بالدوري الإسباني

فيديو أهداف مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

حسام حسن يعلن قائمة معسكر شهر أكتوبر استعدادا لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو

الأهلي يواصل الانتصارات في الدوري الممتاز بالفوز على كهرباء الاسماعيلية 4-2 (صور)

بن شرقي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباك كهرباء الاسماعيلية

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

مقتل شخص وشقيقته بطلقات نارية على يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بالغربية

الأهلي يفاوض البولندي ميتشنيفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

الرئيس السوري يلغي إجازتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما عقوبة من لا يخرج زكاة المال؟ عضو مركز الأزهر تجيب

أدعية مسائية يمكنك ترديدها لنيل الحسنات

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads