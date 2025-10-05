الأحد 05 أكتوبر 2025
سامي قمصان يقترب من قيادة المقاولون العرب

سامي قمصان مدرب الأهلي
سامي قمصان مدرب الأهلي السابق، فيتو

اقترب سامي قمصان مدرب الأهلي السابق، من قيادة نادي المقاولون العرب، حيث كشفت مصادر مقربة من قمصان أنه تلقى عرضا من المقاولون لتولي قيادته الفنية بعد رحيل محمد مكي. 

وعلى صعيد النادي الأهلي، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوز عريض على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا. 


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.  

