وزير الري ضيف ندوة ملف الأمن المائي بثقافة الإسماعيلية (صور وفيديو)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الرى والموارد المائية، وذلك خلال زيارته للإسماعيلية لحضور ندوة حول جهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي، والتي تقام بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث انعقدت الندوة صباح اليوم.

شهد فعاليات الندوة كل من: اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إقبال على حضور الندوة

من جانبه عبر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال فعاليات الندوة عن سعادته بحضور الندوة خاصة وأن موضوعها يعد من الموضوعات الهامة التي تشغل المواطنين.

كما أشاد بحضور الإعداد الغفيرة التي وجدها داخل قاعة المؤتمرات بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك مما يشير إلى حرص المجمع المصرى على فهم كيفية إدارة الملف المائي المصرى.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

إدارة ملف الأمن المائي بدقة

وأوضح وزير الرى والموارد المائية أن إدارة الملف المائي المصرى يتم في منتهى الدقة، كما تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية من خلال منصة "دي افريقا" وذلك لحصر التعديات الواقعة على ضفاف النيل، كما يتم الاستعانة بصور الأقمار الصناعية، لرصد الأعمال الجارية من تطهير أو مشروع تبطين الترع.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

تدريب المهندسين على استخدام للدورون

وأضاف وزير الرى والموارد المائية خلال فعاليات الندوة، أن الوزارة انتهت مؤخرا من تدريب المهندسين على استخدام الدورون وذلك للرفع المساحي للتعديلت وتصوير ما تم إنجازه من المستهدف من مشروعات الرى.

تنفيذ مشروع مراقبة مجارى النيل بالكاميرات

وأشار إلى أن الوزارة في محافظة الإسماعيلية تنفذ التشغيل التجريبي لمنظومة مراقبة التعديات على ترعة الإسماعيلية من خلال تركيب كاميرات مراقبة متكاملة، كما تقوم الوزارة بالعمل على تطوير البنية التحتية للوزارة، وتطوير منظومة السد العالي وتفعيل المنظومة الرقمية.

