بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

مفيض توشكى، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن موقف مفيض توشكى، بعد إغلاقه حتى أمس 4 أكتوبر 2025، بسبب زيادة منسوب مياه النيل، ما أدى لحدوث فيضان السودان، مؤكدًا أن مفيض توشكى يعمل بكفاءة وبكامل طاقته.

مصر والسودان لم تتسلما مياه الفيضان



وأكد الدكتور نادر نور الدين أن مصر والسودان لم تتسلما أيا من مياه الفيضان منذ يوليه الماضي، لكن يبدو أن بحيرة ناصر كانت عند كامل سعتها التخزينية، ولذلك تم فتح مفيض توشكى ثم تشغيل توربينات الكهرباء بكامل سعتها لتفريغ مساحات بحيرة توشكى للفيضان القادم من السودان.

وقال الدكتور نادر نور الدين عن أخر تطورات الفيضان وعمل مفيض توشكى، فقال: "آخر أخبار الفيضان.. ما علمته عن يقين.. أن مفيض توشكى يعمل بكفاءة وبكامل طاقته، وأنه أطلق كميات كبيرة في المفيض وصلت إلي بعض الزراعات في توشكى وبعضها تضرر كثيرًا".

وأشار الدكتور نادر نور الدين إلى أنه "رغم أن إثيوبيا خزنت كل مياه فيضان هذا العام، ولم تطلق مياه محسوسة إلا أبتداء من ١٠ سبتمبر، ثم أطلقت كميات كبيرة في ٢٦ سبتمبر ولمدة ستة أيام، بنحو ثلاثة أرباع مليار متر مكعب كل يوم، بإجمالي ٥.٦ مليار متر مكعب، ثم خفضتها إلى ٤٥٠ مليون لمدة ستة أيام أخرى، بعد ذلك حتى اليوم بإجمالي نحو ٧.٥ مليار حتى بداية الفيضان في مصر، وبعد فيضان السودان بخمسة أيام".

وأوضح نادر نور الدين "رغم أن مصر والسودان لم تتسلما أيا من مياه الفيضان منذ يوليه الماضي، إلا أنه يبدو أن بحيرة ناصر كانت عند كامل سعتها التخزينية، ولذلك تم فتح مفيض توشكي، ثم تشغيل توربينات الكهرباء بكامل سعتها لتفريغ مساحات في البحيرة للفيضان القادم من السودان!!".

بحيرة ناصر ممتلئة وضخ المياه في النهر



وتساءل الدكتور نادر نور الدين قائلًا: "والسؤال كيف كانت بحيرتنا في كامل سعتها، ونحن لم نتسلم أي مياه من إثيوبيا منذ يوليه الماضي، وأن إثيوبيا كانت تضخ ١٥٠ مليون متر مكعب يوميًا فقط، طبقًا للرسم البياني الصادر في بيان وزارة الرى المصرية، كانت تكفي السودان بالكاد".

منسوب المياه في بحيرة ناصر، فيتو



وعن تفسير امتلاء بحيرة السد العالي، قال نادر نور الدين: "قد يفسر الأمر بأننا قررنا ضخ مياه في النهر بمعدلات عالية، تحسبًا لاستقبال المياه التي أحدثت الفيضان في السودان، والتي صاحبها أيضا تضاعف كميات مياه النيل الأبيض القادم من أوغندا، من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، طبقا للبيان الإثيوبي".

وعن إمكانية تفادي الفيضان على محافظات مصر، قال الدكتور نادر نور الدين: "هل كان يمكن تفادى الفيضان على محافظات مصر، والاعتماد على تصريف مفيض توشكى فقط، وحتى يتم تقدير حجم الفيضان القادم؟! الأمر يحتاج دراسة علمية متأنية للحكم على هذا الأمر"

إثيوبيا تفرغ مياه سد النهضة



الجدير بالذكر أن إثيوبيا قامت بتفريغ مياه سد النهضة في سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن بلغ حجم المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة حده الأقصى، 640 متر مكعب أي 74 مليار متر مكعب من المياه، في يوم الافتتاح الرسمي للسد في 9 سبتمبر 2025.



ومع زيادة الأمطار التي هطلت على إثيوبيا، قامت إثيوبيا بفتح المفيض الأعلى للسد، وارتفع حجم المياه المتدفقة من 400 مليون متر، ليصبح 750 مليون متر مكعب يوميًا، ما أدى إلى حدوث فيضانات في السودان، وغرق أراضي طرح البحر في مصر.



