السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس مشروعات تحسين الأراضي يتفقد محطة الزراعة الآلية في توشكى

مشروعات تحسين الأراضي
مشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة
ads

تفقد الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، يرافقه رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، محطة الزراعة الآلية بمنطقة توشكى لمتابعة سير العمل بها.

مشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية

 جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التفقد المستمر لمواقع الإنتاج والتواصل مع العاملين ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، بهدف التعرف على المشكلات وحلها وتحسين الأداء.

وشملت الزيارة تفقد المعدات والآلات الزراعية بالورش المركزية التابعة للمحطة، ومتابعة أعمال الإصلاح والصيانة، فضلًا عن متابعة المشروعات التي تشرف عليها المحطة، وما تقدمه من خدمات بحثية وتدريبية وإرشادية وميكنة زراعية، لخدمة المشاريع الزراعية في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

تطوير قطاع الميكنة وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك

كما تابع درويش زراعات محصول الذرة الشامية بعدد من المزارع بمنطقة توشكى، واطلع على جهود العاملين بالمحطة لتطوير الأداء وتحسينه، للمساهمة في تحسين إنتاجية الأراضي في المنطقة، وتقديم الدعم لقطاع الاستثمار الزراعي بها، كما التقى أيضا عددا من المستثمرين الزراعيين بالمنطقة، حيث استعرض جهود الوزارة لتطوير قطاع الميكنة وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق المزيد من التنمية في منطقة توشكى، من خلال ما تقوم به محطة الميكنة الموجودة بها من جهود.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية على أهمية دور المحطة في دعم المشروعات الزراعية والاستثمار الزراعي بمنطقة توشكى والمناطق المجاورة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري وزيادة الرقعة الزراعية، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين لضمان جودة المحاصيل وسرعة التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هانى درويش مشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية محطة الزراعة الآلية منطقة توشكي توشكى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وزير الزراعة

مواد متعلقة

«الزراعة» تكثف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي.. خطط لمواجهة تأثير الأحداث الإقليمية.. فاروق: انسياب في حركة الصادرات والواردات.. وإجراءات استباقية لمواجهة الأزمات

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

سويلم يتابع حالة الري بمحافظة البحيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية

الري: نزع حشائش بأطوال 26 ألف كيلومتر وتجريف 6.20 مليون متر مكعب

وزير الزراعة يوجه بمضاعفة المشروعات الإنتاجية بالجمعيات الزراعية

وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ونائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي يفتتحون موسم حصاد القمح

تنفيذ 79% من مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

بعد ظهور أعمال توسعية بمطار سد النهضة، باحث يكشف حقيقة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية من مسكنها بالقاهرة الجديدة

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

أبرزها ازدراء الأديان وتشويه صورة المرأة المصرية، قائمة الاتهامات الموجهة لـ سوزي الأردنية

أبرزهم ليلى الشبح وأرملة شيكا، بلاغات ضد بلوجرات في أقسام شرطة الجيزة

ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

خدمات

المزيد

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دارالإفتاء توضح حكم استنباط الأحكام الشرعية من ترجمة القرآن الكريم

من قصص القرآن الكريم، يعقوب عليه السلام، لماذا سُمي "إسرائيل"؟

"الإفتاء" توضح ضوابط ثياب المرأة وحدود عورتها وفقا للشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads