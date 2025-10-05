حزب العدل: نخوض انتخابات النواب بـ 60 مرشحا للمقاعد الفردية والقوائم

أكد الكاتب الصحفي معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أنه تم الانتهاء من أغلب الاستعدادات للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث استقرت الأمانة العامة للحزب على الدفع بـ ٦٠ مرشحًا على المقاعد الفردية بمختلف المحافظات، يمثلون كافة الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والنوعي، بما يعكس توجه الحزب في أن يكون صوتًا للمجتمع بكل مكوناته.

المشاورات بشأن القائمة الوطنية لا تزال جارية

وأوضح الشناوي في تصريح لـ فيتو أن المشاورات بشأن القائمة الوطنية لا تزال جارية، ولم تُحسم بشكل نهائي بعد، مشيرًا إلى أن الحزب يشارك في تلك المناقشات من منطلق حرصه على أن تكون القائمة معبرة عن التنوع السياسي الحقيقي، وقادرة على تقديم نواب مؤهلين يعبرون عن المواطن ويدافعون عن مصالحه.

مجموعة من المعايير الدقيقة لاختيار مرشحيه

وأضاف أن حزب العدل وضع مجموعة من المعايير الدقيقة لاختيار مرشحيه، في مقدمتها النزاهة والكفاءة والخبرة في الشأن العام، إضافة إلى الالتزام ببرنامج الحزب وقيمه في العدالة الاجتماعية، والمواطنة، ودعم الدولة المدنية الحديثة، كما تم التشديد على ضرورة أن يتمتع المرشح بسيرة طيبة في دائرته وقدرة على التواصل الفعال مع المواطنين، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء وذوي الخبرة في المجالات الخدمية والتنموية.

الحزب شكّل لجنة مركزية للإشراف على العملية الانتخابية

وأشار الشناوي إلى أن الحزب شكّل لجنة مركزية للإشراف على العملية الانتخابية تضم ممثلين عن الأمانة العامة، واللجنة القانونية، وأمانات المحافظات، تتولى التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعة الموقف الميداني والتنظيمي لحملات المرشحين، كما تتابع اللجنة التزام المرشحين بالضوابط القانونية والأخلاقية في الدعاية الانتخابية، وتقدم الدعم اللوجستي والإعلامي لهم في مراحل السباق الانتخابي كافة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن حزب العدل يخوض الانتخابات من منطلق مسؤوليته الوطنية والسياسية، ساعيًا إلى بناء برلمان قوي يعبر عن تطلعات المواطنين، ويمارس دوره التشريعي والرقابي بفاعلية، دعمًا لمسار الإصلاح السياسي الذي تسعى الدولة لترسيخه في المرحلة المقبلة.

