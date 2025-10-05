الأحزاب تخطر مرشحيها في انتخابات النواب بإجراء الكشف الطبي، وهذه أبرز الأسماء

تشهد الساعات المقبلة تكثيف تحركات الأحزاب السياسية للاستقرار النهائي على مرشحيها في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وكشفت مصادر فيتو، أن الأحزاب السياسية استقرت بشكل نهائي علي جزء كبير من مرشحيها علي مقاعد القائمة والفردى، وتم إبلاغهم هاتفيا ليبدأو في إجراء الكشف الطبي وتجهيز أوراق الترشح.

وأضافت المصادر، أن الجزء المتبقي سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

وعقدت أحزاب القائمة الوطنية اجتماعا أمس بمقر حزب مستقبل وطن لبحث الترتيبات الخاصة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للسباق الانتخابي.

تفاصيل اجتماع مستقبل وطن بشأن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

وشهد حزب مستقبل وطن، توافد ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية، لبحث ترتيبات تدشين القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ترتيبات انتخابات مجلس النواب 2025

واستقبل النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، ممثلي أحزاب “حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، العدل، المصري الديمقراطي، التجمع، المؤتمر، الحرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”.

مشاورات تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

وبدأت المشاورات بشأن تشكيل القائمة الوطنية، وتحديد حصة كل حزب سياسي من المقاعد، سواء القائمة أو الفردي.

وكشفت مصادر خاصة لـ"فيتو"، أن مستقبل وطن، يحتفظ بالنسبة الأكبر وليس الأغلبية البرلمانية، يليه من حيث عدد المقاعد حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة الوطنية، وتباعا باقي الأحزاب السياسية.

أبرز أسماء القائمة الوطنية

وأضافت المصادر، أن أبرز الأسماء التي تم التوافق عليها لتكون ضمن تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، كل من:

النائب طارق رضوان عن محافظة سوهاج، النائب علاء عابد عن محافظة الجيزة، النائب هشام الحصرى عن محافظة الدقهلية، النائب وحيد قرقر عن محافظة الدقهلية، النائب السيد سمير، محافظة الدقهلية، وأحمد رسلان محافظة مطروح، ورزق ضيف الله عن محافظة الإسكندرية، والنائبة نسرين عمر عن محافظة الدقهلية، والنائبة ميرفت عازر محافظة الدقهلية.

كما تضمنت الأسماء، أن النائب مصطفي بكرى، والنائب محمد أبو العينين، والنائب صلاح أبو هميلة، والنائب أحمد بهاء شلبي، والنائب إيهاب الطماوي عن محافظة القاهرة، والنائب سامر التلاوي عن محافظة المنوفية، والنائب عبد الحميد الدمرداش عن محافظة كفر الشيخ، والنائب يحيى عيسوي عن محافظة البحيرة، والنائب عاطف ناصر عن القليوبية والنائب أحمد بدوي عن محافظة القليوبية، النائب سامي سوس.

كما تضمنت القائمة، المهندس عاصم الجزار عن محافظة القاهرة، والسيد القصير عن محافظة الغربية، ومحمد مصيلحي محافظة الإسكندرية، ومحمد مجاهد عن محافظة الإسكندرية

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات القائمة الوطنية في الفترة المقبلة، بمقر عدد من الأحزاب السيـاسية الأخرى، للانتهاء من الاستعدادات بالتزامن مع فتح باب الترشح يوم الأربعاء المقبل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.