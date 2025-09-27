السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أسماء مرشحي حزب العدل للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025

حزب العدل،فيتو
حزب العدل،فيتو

أعلن النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل أسماء مرشحي حزب العدل، للمقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القناوي خلال المؤتمر الصحفي للحزب الذي عقد بمقره الرئيسي بالقاهرة، إن الحزب دفع في محافظة أسوان بكل من: راندا خالد  عن دائرة مركز نصر النوبة، ومحمود الملا امين مساعد أمانة اسوان، ونجوى محمد عن الأقصر، وخالد حرز الله، وعصمت محمد عبد الرحمن،  منصور صقر.

مرشحو حزب العدل 


وفي محافظة قنا تم الدفع بالنائب السابق محمود الضبع، مجدي ابو عيسي، لواء طيار سابق محمد ماهر عوض.

وفي محافظة سوهاج تم الدفع بالمحاسب ميلاد صموئيل، د. نهله كمال، الكاتب الصحفي والإعلامي محمد العسيري عن دائرة جرجا والمسيرات وطهطا.
وفي محافظة أسيوط قال القناوي أنه تم الدفع  بالثنائي أحمد صبره، خليل منون.

وفي محافظة بنى سويف تم الدفع  بالإعلامي على فايز وعن محافظة الفيوم عبيد عبد القوى.

وعن محافظة الجيزة الكاتب ابراهيم العجمى، وحسام البطران، والمهندس حسام العربي.

وعن محافظة الشرقية النائب الحالى نبيل عسكر، سحر عتمان، حسين الشريف.

وعن محافظة الدقهلية النائب الحالى خالد الحداد، الإعلامية مي سليم، أحمد مجدى طلالة 
وعن محافظة الغربية النائب الحالى احمد دراج، عنتر جاد
وعن محافظة المنوفية د على مهران، المهندس عبد الرحمن فرغلى 
وعن محافظة كفر الشيخ علاء السطوحى

وعن محافظة الإسكندرية محمد عوض، نيفين ياقوت، وعمران معتوق

وعن محافظة القاهرة محمد عبد الستار، علاء ابو المجد، والنائب الحالي عبد المنعم أمام عن دائرة التجمع والشروق وبدر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب العدل رئيس حزب العدل نواب حزوب العدل مرشحى حزب العدل انتخابات النواب

مواد متعلقة

حزب العدل يعقد ورشة عمل عن ضمانات حقوق الإنسان في استخدامات الذكاء الاصطناعي

حزب العدل: الاعتداء على الأراضي القطرية انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية

حزب العدل يبدأ استعداداته النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

حزب العدل يصدر ثاني أوراقه البحثية حول مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

أول تعليق من باسم يوسف عن عودته إلى مصر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads