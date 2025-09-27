أسماء مرشحي حزب العدل للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل أسماء مرشحي حزب العدل، للمقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القناوي خلال المؤتمر الصحفي للحزب الذي عقد بمقره الرئيسي بالقاهرة، إن الحزب دفع في محافظة أسوان بكل من: راندا خالد عن دائرة مركز نصر النوبة، ومحمود الملا امين مساعد أمانة اسوان، ونجوى محمد عن الأقصر، وخالد حرز الله، وعصمت محمد عبد الرحمن، منصور صقر.

مرشحو حزب العدل



وفي محافظة قنا تم الدفع بالنائب السابق محمود الضبع، مجدي ابو عيسي، لواء طيار سابق محمد ماهر عوض.

وفي محافظة سوهاج تم الدفع بالمحاسب ميلاد صموئيل، د. نهله كمال، الكاتب الصحفي والإعلامي محمد العسيري عن دائرة جرجا والمسيرات وطهطا.

وفي محافظة أسيوط قال القناوي أنه تم الدفع بالثنائي أحمد صبره، خليل منون.

وفي محافظة بنى سويف تم الدفع بالإعلامي على فايز وعن محافظة الفيوم عبيد عبد القوى.

وعن محافظة الجيزة الكاتب ابراهيم العجمى، وحسام البطران، والمهندس حسام العربي.

وعن محافظة الشرقية النائب الحالى نبيل عسكر، سحر عتمان، حسين الشريف.

وعن محافظة الدقهلية النائب الحالى خالد الحداد، الإعلامية مي سليم، أحمد مجدى طلالة

وعن محافظة الغربية النائب الحالى احمد دراج، عنتر جاد

وعن محافظة المنوفية د على مهران، المهندس عبد الرحمن فرغلى

وعن محافظة كفر الشيخ علاء السطوحى

وعن محافظة الإسكندرية محمد عوض، نيفين ياقوت، وعمران معتوق

وعن محافظة القاهرة محمد عبد الستار، علاء ابو المجد، والنائب الحالي عبد المنعم أمام عن دائرة التجمع والشروق وبدر.

