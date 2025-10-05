40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

شهد حزب مستقبل وطن، أمس السبت أولى اجتماعات الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية لبحث الترتيبات الخاصة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني، حيث يبدأ تلقي أوراق الترشيح اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

تفاصيل اجتماع مستقبل وطن بشأن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

وشارك في اجتماع حزب مستقبل وطن ممثلين عدد من الأحزاب والقوى السياسية، وهم: اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل هيثم الشيخ، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع عمر صميدة، عن حزب المؤتمر، ومحمد الفيومي عن حزب الحرية، لبحث ترتيبات تدشين القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025.

مشاورات تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

وبدأت المشاورات بشأن تشكيل القائمة الوطنية، وتحديد حصة كل حزب سياسي من المقاعد، سواء القائمة أو الفردي.

وكشفت مصادر خاصة لـ"فيتو"، أن مستقبل وطن، يحتفظ بالنسبة الأكبر وليس الأغلبية البرلمانية، يليه من حيث عدد المقاعد حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة الوطنية، وتباعا باقي الأحزاب السياسية.

وكشفت مصادر أنه تم التوافق بين الأحزاب بأن يتم إفساح المجال أمام 40 مرشحا مستقلا في عدد من الدوائر التي لن تنافس فيها أحزاب القائمة، لتحقيق مزيد من التنوع في مجلس النواب المقبل.

كما تم التوافق أيضا على ترضية الأحزاب القديمة بعدد محدود من المقاعد، مثل الوفد والتجمع، لاسيما وأن مثل هذه الأحزاب لم تحصل على عدد كاف في تشكيل مجلس الشيوخ 2025.

كما أشارت المصادر، إلى أن أغلب الأحزاب السياسية أبلغت مرشحيها الذين وقع عليهم الاختيار، استعدادا لتجهيز أوراق ترشحهم، لاسيما وأنه اعتبارا من أمس بدأت إجراءات الكشف الطبي للراغبين في الترشح.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات القائمة الوطنية في الفترة المقبلة، بمقر عدد من الأحزاب السيـاسية الأخرى، للانتهاء من الاستعدادات بالتزامن مع فتح باب الترشح يوم الأربعاء المقبل.

تشكيل مجلس النواب وفقا لما نص عليه الدستور

يتألف مجلس النواب، من 596 عضوا ما بين الانتخاب والتعيين، حيث يتم انتخاب 284 عضوا بالنظام الفردى، و284 عضوا بنظام القائمة، ولرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من إجمالي الأعضاء بما يعنى 28 عضوا.

