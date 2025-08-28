الخميس 28 أغسطس 2025
حزب العدل يصدر ثاني أوراقه البحثية حول مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

حزب العدل
حزب العدل

أعلن حزب العدل، بالتعاون مع مركز أبحاث وصلة وجمعية عيون مصر، عن إصدار ورقة بحثية جديدة بعنوان "من البريد إلى الصندوق.. قراءة في المشهد التصويتي للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025"، والتي جاءت لتسجل تجربة مهمة وتقدم توصيات عملية نحو تعزيز المشاركة السياسية للمصريين بالخارج.

مشاركة المصريين في الخارج

وأكدت الدراسة أن مشاركة المصريين في الخارج مثلت رسالة واضحة على ارتفاع مستوى الوعي السياسي والحرص على الإسهام الفعلي في صناعة المستقبل، مشيرة إلى أن العودة لآلية التصويت بالحضور الشخصي عززت الثقة والشفافية في العملية الانتخابية، فيما كان اختيار عطلة نهاية الأسبوع للتصويت عاملًا حاسمًا في رفع نسب الإقبال، خاصة في دول الخليج ذات الكثافة السكانية المصرية العالية.

كما سلطت الورقة الضوء على عدد من الدروس المستفادة، أبرزها:

- فعالية آلية الحضور الشخصي في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.
- ⁠أهمية توقيت التصويت وربطه بالإجازات الأسبوعية في الدول المستضيفة.
- ⁠الدور المحوري للجاليات المصرية في الخليج كنموذج لمشاركة جماعية مؤثرة.

التوصيات العملية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة

وقدمت الدراسة حزمة من التوصيات العملية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، من بينها:

١. تفعيل لجان متنقلة لتسهيل وصول الناخبين في المناطق النائية.
٢. ⁠إطلاق حملات توعية مكثفة تستهدف الشباب والجيل الثاني من المصريين بالخارج.
٣. ⁠تحديث بيانات الناخبين عبر منصات رقمية آمنة.
٤. ⁠دراسة آليات تصويت بديلة مستقبلية مثل التصويت الإلكتروني أو البريدي.

وفي تعليقه على إصدار الورقة، قال الدكتور مصطفى عباس، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج: "نحن نؤمن أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد مواطنين بعيدين، بل شركاء أساسيون في صناعة القرار الوطني، ومشاركتهم السياسية تمثل قيمة مضافة لمسار الإصلاح والديمقراطية في مصر".

وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود حزب العدل لترسيخ مفهوم المواطنة الممتدة، والتأكيد على أن تمكين المصريين بالخارج سياسيًا هو ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة أكثر شمولًا وارتباطًا بمواطنيها داخل وخارج الحدود.

