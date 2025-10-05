أستاذ قانون دولي: خطة ترامب غطاء لتحقيق أهداف إسرائيلية وليست مبادرة سلام

قال الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي العام: إن استمرار الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم موافقة حماس على خطة ترامب يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويكشف النية الإسرائيلية المبيتة لعرقلة أي تسوية حقيقية.

انتهاك التزامات وقف الأعمال العدائية

وأكد في تصريح لـ "فيتو"، أن القانون الدولي يلزم جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية فور بدء المفاوضات أو الإعلان عن الموافقة على مبادرة سلمية، وفقا لمبدأ حسن النية المكرس في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مشيرا إلى أن استمرار إسرائيل في قصف غزة بعد الإعلان عن التوافق يشكل خرقا فاضحا لهذا المبدأ ويعكس عدم جديتها في السعي للسلام.

وبين أن القانون الدولي الإنساني يحظر صراحة استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، بما في ذلك فترات المفاوضات، مؤكدا أن كل قذيفة تسقط على غزة تشكل جريمة حرب مستقلة بذاتها، لافتا إلى أن المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف تلزم بوقف الأعمال العدائية عند بدء المفاوضات لخلق مناخ مناسب للحوار.

إفشال متعمد للمفاوضات

وأوضح أن استمرار الضربات يكشف نية إسرائيلية لإفشال المفاوضات قبل أن تبدأ فعليا، من خلال خلق وقائع ميدانية جديدة وممارسة ضغوط عسكرية لفرض شروط إضافية، مشيرا إلى أن هذا السلوك يتعارض مع مبدأ التفاوض بحسن نية الذي يفرض على الأطراف الامتناع عن أي أعمال قد تعرقل التوصل لاتفاق.

مسؤولية المجتمع الدولي

ودعا خبير القانون الدولي، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الصمت على استمرار العدوان الإسرائيلي يقوض أي جهود سلمية ويشجع إسرائيل على المزيد من التعنت، مطالبا بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف ضرباتها فورا كشرط أساسي لاستمرار المفاوضات.

كما أكد أن اختبار جدية الرئيس ترامب في تحقيق السلام يكمن في قدرته على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها، محذرا من أن استمرار الضربات الإسرائيلية سيكشف أن الخطة الأمريكية مجرد غطاء لتحقيق الأهداف الإسرائيلية وليست مبادرة سلام حقيقية.

وشدد مهران على أن الشعب الفلسطيني أظهر مرونة ومسؤولية في التعامل مع المقترح، بينما تواصل إسرائيل عدوانها، مؤكدا أن هذا يكشف للعالم من يريد السلام حقا ومن يسعى لمواصلة القتل والدمار.

