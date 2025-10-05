الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف جامعة الأزهر في غزة

تدمير جامعة الأزهر
تدمير جامعة الأزهر في غزة

واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدوانها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، بينها تدمير كامل لـ جامعة الأزهر في مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال خيام النازحين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». 

قصف أماكن المساعدات الإنسانية

وقصفت أيضا مدفعية الاحتلال من آلياتها المتمركزة شرق وادي غزة تجمعات لمواطنين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، ما تسبب في وقوع إصابات عدة. 

وفي مدينة غزة، شنّ طيران الاحتلال غارات متتالية على أحياء الصبرة والجلاء والثلاثيني، واستهدف بنايات سكنية تعود لعائلتي اللوح وأبو شعبان في محيط مفترق الطيران، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وإلحاق دمار واسع في المباني المستهدفة والمنازل المجاورة.

تدمير كامل لجامعة الأزهر

واستهدفت طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابات وأضرار في منازل المواطنين. 

وتزامن ذلك مع قصف عنيف استهدف جامعة الأزهر بمدينة غزة، أدى إلى تدميرها بالكامل، في إطار العدوان المتواصل على البنى التحتية والمرافق المدنية في القطاع. 

وأنشئت جامعة «الأزهر - غزة» في العام 1991 كمؤسسة للتعليم العالي بقرار من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وانطلقت في ظروف صعبة، وأخذت بشكل مطرد نحو إقامة المباني المستقلة والمختبرات العلمية الحديثة، وجرى تزويدها بذخائر الكتب والمراجع والدوريات العلمية والأدبية.

