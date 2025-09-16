الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
غزة مقبرة جماعية، فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تفاخر أركان حكومة الاحتلال ببدء اجتياح مدينة غزة وتعريض حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير يعد أمرا خطيرا.

 استهداف المدنيين وتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية 

كما اعتبرته الخارجية الفلسطينية في بيان لها بأنه إمعانًا في استهداف المدنيين وتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية وأرض غير صالحة للحياة كما هو حال المساحة الأوسع من القطاع، ودفع ما يقارب مليون فلسطيني للنزوح والتنقل وسط دائرة محكمة من الموت.

تعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تضمن الوقف الفوري للحرب 

وطالبت الوزارة بتدخل دولي استثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى وتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تضمن الوقف الفوري للحرب والعدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم من القطاع والإفراج الفوري عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات بشكل مستدام في إطار تطبيق إعلان نيويورك.

