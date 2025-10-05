عبرت اليوم الأحد 20 شاحنة مساعدات إماراتية معبر رفح البري، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني.

عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة عبر معبر رفح تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع

وتحمل الشاحنات كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، ضمن قوافل المساعدات المقدمة من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع الجهات المعنية المصرية في إطار المبادرات الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأكدت مصادر في معبر رفح البري أن المساعدات تأتي استكمالًا للجسر الإغاثي الإماراتي الذي لم يتوقف منذ اندلاع الأزمة، مشيرةً إلى أن هذه القافلة ستتبعها دفعات جديدة خلال الأيام المقبلة لتعزيز الجهود الإنسانية داخل القطاع.

كان معبر رفح البري استأنف عملية عبور الشاحنات الإغاثية بعد توقف عدة ايام بسبب العطلات الرسمية في اسرائيل، حيث عبرت القافلة 45 التي تحمل مواد إغاثية وطبية وغذائية للأشقاء في قطاع غزة.

