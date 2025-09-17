الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تفاصيل حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

اصطدام قطار بتروسيكل
اصطدام قطار بتروسيكل

شهدت محافظة الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًّا إثر اصطدام قطار بدراجة نارية "تروسيكل" أمام مزلقان قرية ميت ربيعة البيضاء التابعة لمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث بإصابات خطيرة.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

اصطدام قطار بتروسيكل ومصرع رجل وسيدة في بلبيس 

ووفق المعاينة الأولية، أسفر الحادث عن وفاة “صبحي.م' (60 عامًا) و'نعيمة.س” (55 عامًا)، بينما أصيبت "سنية.س"(48 عامًا) بكسر في الفخذ الأيسر وجروح متفرقة بأنحاء الجسد. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف نقلت الجثتين والمصابة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حالة من الحزن والصدمة بين أهالي قرية ميت ربيعة والقرى المجاورة عقب الحادث

وسادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي قرية ميت ربيعة والقرى المجاورة عقب الحادث، خاصة أن الضحايا من أبناء القرية، وسط مطالبات عاجلة بزيادة إجراءات الأمان بالمزلقان لحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار هذه المآسي. 

