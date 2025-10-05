الأحد 05 أكتوبر 2025
موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستضيف ملعب "جيتك كوميونيتي ستاديوم" مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وذلك قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد 

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويمتلك نادي مانشستر سيتي 10 نقاط حيث يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي  بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

