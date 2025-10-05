النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية (صور)

في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار “سلامتك تهمنا”، والتي تهدف الى التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية ووسائل النقل والمواصلات العامة، والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح.

مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية

وناشدت الوزارة المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية، والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح، وذلك مثل عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن بالطرق المختلفة، وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الأمان وعدم الفحص الدوري على السيارات.

وكذلك عدم التأكد بشكل دوري من سلامة الفرامل والإطارات، وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات، واستخدام البعض للهاتف المحمول أثناء القيادة وإلقاء المخلفات على الطرق، وزيادة الحمولات عن الحد الأقصى، بالإضافة الى السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات.

كما تهدف الحملة الى التوعية من ان الالتزام بالارشادات المرورية لايساهم فقط في تجنب المخالفات المرورية والمسائلة القانونية، بل يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين.

