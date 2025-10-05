الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية (صور)

الطرق
الطرق

في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار “سلامتك تهمنا”، والتي تهدف الى التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية ووسائل النقل والمواصلات العامة، والتي تتسبب في  تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح.

مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية

وناشدت الوزارة المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية  التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية، والتي تتسبب في  تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح، وذلك مثل عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن بالطرق المختلفة، وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام  الأمان وعدم الفحص الدوري على السيارات.

وكذلك عدم التأكد بشكل دوري من سلامة الفرامل والإطارات، وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات، واستخدام البعض للهاتف المحمول أثناء القيادة وإلقاء المخلفات على الطرق، وزيادة الحمولات عن الحد الأقصى، بالإضافة الى السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات.

 

 

 

كما تهدف الحملة الى التوعية من ان الالتزام بالارشادات المرورية لايساهم فقط في تجنب المخالفات المرورية والمسائلة القانونية، بل يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارشادات المرورية الحارات المرورية السلوكيات السلبية السير عكس الاتجاه تعريض حياة المواطنين للخطر وزارة النقل

مواد متعلقة

تداول 14 ألف طن و750 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

الموانئ البرية: دور بارز لميناء أكتوبر في تنشيط حركة الواردات والصادرات

رئيس موانئ البحر الأحمر يتفقد سير العمل بأبو طرطور وسفاجا والغردقة والصيادين

تعديل تشغيل عدد من القطارات على خطوط السكك الحديد

بدءا من اليوم، تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط السكة الحديد

سكك حديد مصر تُسير الرحلة الثانية والعشرين لقطارات عودة الأشقاء السودانيين

النقل تصدر نداء عاجلا لوقف الممارسات الخطرة على شريط السكة الحديد

تداول 66 ألف طن و941 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

بعد ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي، شراقي يكشف تأثير فيضان السودان على السد العالي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

تحرك برلماني لعدم امتداد المشروعات الصغيرة للشباب في القرى والريف

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

الإحصاء: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر للعام الدراسي 2024 /2025

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads