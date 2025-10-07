"دراعه اليمين"، من هم رجال أحمد عبد الجواد في مستقبل وطن؟

يعتمد أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، نائب رئيس الحزب، على عدد من الكوادر داخل الحزب في جولاته وترتيباته الخاصة سواء بالانتخابات البرلمانية أو في الجولات بالمحافظات المختلفة.

رجال أحمد عبد الجواد في مستقبل وطن

ويساند عدد من الكوادر الحزبية في دعم أحمد عبد الجواد، لتنفيذ رؤية مستقبل وطن، وأغلبهم رجال أعمال، ممن يمولون التحركات التي يقوم بها الحزب خلال الفترة الماضية، وما سيتم مستقبلا.

دعم قيادات مستقبل وطن للنائب أحمد عبد الجواد

ويحظى أحمد عبد الجواد، بدعم كبير من هذه الكوادر، مما دفعه للاستقالة مؤخرا من مجلس الشيوخ، استعدادا لخوص انتخابات مجلس النواب على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر، ليكون زعيما للأغلبية في المجلس الجديد.

أحمد دياب وخالد عبد المولى وأحمد أمين مسعود أبرز الداعمين

يتصدر هذه الأسماء النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، والذي لا يفارقه في أي تحرك سواء على المستوى الخاص بترتيبات إعداد القائمة الانتخابية، وكذلك ما يتعلق بالجولات التي قام بها الحزب مؤخرا في الانتخابات البرلمانية.

كوادر مستقبل وطن في أول اجتماع للقائمة الوطنية، فيتو

ومن بين الكوادر التي يعتمد عليها أحمد عبد الجواد بشكل أساسي، النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب، أمين سر اللجنة المعنية بتلقي ترشيحات عضوية البرلمان المقبل، وهو من أبناء محافظته الشرقية، ومنذ بزوغ نجم "عبد الجواد" في مستقبل وطن لا يفارقه.

ويعتمد كذلك أحمد عبد الجواد، بشكل أساسي، على أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري بالحزب، وهو نجل النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، حيث يعد السياسي الشاب واحدا من المستثمرين في قطاع العقارات، وأحد الممولين الأساسين في المشروعات الاجتماعية التي يقوم بها "مستقبل وطن".

رجال الأعمال يساندون أحمد عبد الجواد في "مستقبل وطن"

ومن بين رجال الأعمال أيضا الذين يعتمد عليهم أحمد عبد الجواد في حزب مستقبل وطن، المهندس محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم، وهو أحد الداعمين والممولين للحزب، باعتباراه أهم مستثمري العاصمة الإدارية الجديدة، وصاحب الشركة الراعية للدوري المصري، والنائب زين الإطناوي، أمين العضوية بالحزب.

قيادات مستقبل وطن من مقر الحزب بالتجمع الخامس، فيتو

كما تضم القائمة التي تعتبر "الدراع اليمين" للنائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب خالد شلبي، أمين تنظيم الحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد بالحزب.

وشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعلان قبول استقالة 14 عضوا من أعضاء المجلس لعزمهم الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبل، وتصدر أسماء المستقيلين النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب.

أحمد عبد الجواد يستعد لقيادة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب

وتشير التوقعات إلى أن النائب أحمد عبد الجواد، سيكون على رأس المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقبلة، ضمن القائمة الوطنية.

ومن المتوقع أيضا أن يتولى أحمد عبد الجواد، زعامة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المقبل، لاسيما وأن مستقبل وطن سيحصل على نصيب الأسد من المقاعد، ليكون خلفا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب حاليا الدكتور عبد الهادي القصبي.

أتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات أيضا إلى أن عبد الهادي القصبي، سيكون من بين المعينين بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ المقبل.

دور أحمد عبد الجواد في اختيار مرشحي انتخابات مجلس النواب

ويتولى أحمد عبد الجواد في هذه المرحلة، مسئولية التنسيق واختيار الأسماء المقرر الدفع بهم في انتخابات مجلس النواب، ضمن مرشحي مستقبل وطن، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية.

ومن الجدير بالذكر، أنه في 15 سبتمبر من العام الماضي 2024 أي قبل نحو عام، انتخبت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد، أمينًا عامًا للحزب، في حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب، ورئيس مجلس الشيوخ، لينطلق بعدها الحزب الحائز على الأغلبية في مرحلة جديدة من العمل السياسي عقب الفترة التي تولى فيها النائب أشرف رشاد، مهام منصب الأمين العام.



