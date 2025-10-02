الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

وافق مجلس الشيوخ على استقالة 14 عضوا من أعضاء المجلس لعزمهم الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبل.

وليد المليجي

أحمد خشانة

سمير البيومي

مصطفى بيومي

فرج فتحي

أحمد عبد الجواد

سالم شتيوي

محمد اللمعي

أكمل نجاتي

محمد فريد

دينا الهلالي

نهى زكي

عادل حجازي

ياسر الهضيبي

