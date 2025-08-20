مستقبل وطن يختتم اجتماعات لجنة ترشيحات انتخابات النواب 2025

اختتمت اللجنة المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعاتها المكثفة، والتي استمرت على مدار خمس أيام متتالية، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب الأمين العام، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

مستقبل وطن يواصل استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025

ضمّت اللجنة في عضويتها عددًا من قيادات الحزب، من بينهم، النائب عبد الهادي القصبي، النائب علاء عابد، النائب حسام الخولي، نواب رئيس الحزب، النائب أحمد دياب، النائب محمد الجارحي، والنائب عاطف ناصر، الأمناء العام المساعدين، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، إلى جانب المهندس هشام أباظة، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة.

ترشيحات مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب 2025

وخلال الاجتماعات، ناقشت اللجنة عددًا من الملفات المتعلقة بترشيحات الحزب، واعتمدت معايير واضحة لاختيار المرشحين، على رأسها: القبول الجماهيري، والنزاهة، والكفاءة التشريعية والرقابية، والسيرة الطيبة، وذلك لضمان الدفع بكوادر وطنية فاعلة داخل مجلس النواب 2025، تعكس رؤية الحزب وطموحات الشارع المصري.

خطة مستقبل وطن لتعزيز جماهيريته في الشارع

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار خطة الحزب الشاملة لتعزيز جاهزيته الانتخابية.

وأوضح أن تلك اللقاءات الموسعة شهدت مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم في المحافظات، مراجعة الخطط التنظيمية والميدانية، بما يضمن أعلى درجات التنسيق والاستعداد.

ويأتي هذا التحرك في ضوء استراتيجية حزب مستقبل وطن الرامية إلى ترسيخ حضوره السياسي، ودعم استقرار الحياة النيابية من خلال تمثيل برلماني يعبر عن تطلعات المواطنين.

